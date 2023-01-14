بطولة أستراليا المفتوحة: التونسية جابر تهدف إلى الصدارة العالمية في 2023

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تبحث جابر عن المركز الأول عالمياً في عام 2023

ملبورن (أ ف ب) – قالت التونسية أنس جابر السبت انها تنوي انتزاع المركز الأولى في تصنيف محترفات كرة المضرب في عام 2023 و"عدم خسارة المزيد من المباريات النهائية"، بعد موسم رائع كان ينقصه فقط احراز لقبها الاول في البطولات الأربع الكبرى.

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وكانت المصنفة ثانية عالمياً قريبة من هذا الانجاز، عندما حلّت وصيفة في بطولتي ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز العام الماضي.

قالت التونسية عشية انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في ملبورن الإثنين "سأسعى لاستغلال خبرة العام الماضي لأنها كانت جميلة نوعاً ما".

تابعت "أهدف إلى عدم خسارة المزيد من المباريات النهائية، بل الاستفادة من ذلك لأكون جاهزة في الاستحقاق التالي".

واصبحت ابنة الثامنة والعشرين أول إفريقية وعربية تبلغ نهائي بطولة كبرى العام الماضي، وهي تلاقي الثلاثاء في الدور الأول السلوفينية تامارا زيدانشيك المصنفة 88 عالمياً.

وأضافت جابر انها لن تكون راضية بعد الآن بمعادلة رصيدها السابق في أستراليا "لن أكون سعيدة لانه في العام 2020 بلغت ربع النهائي. الهدف كـ(مصنفة) ثانية في العالم أن اتواجد في الأسبوع الثاني، أبلغ النهائيات".

ورأت انها مركزة على انزال البولندية إيغا شفيونتيك عن المركز الأول عالمياً، ولا تخشى رسم أهداف صعبة "أحبّ هذا النوع من الضغط. سأضع المزيد من الضغط على نفسي، لأني أشعر احياناً بالحاجة لذلك لأكون بين أبرز اللاعبات".

تأخر نجم جابر للبزوغ، إذ رفعت لقبها الأول بعمر السادسة والعشرين عام 2021 في برمنغهام، ثم أضافت لقبي مدريد وبرلين العام الماضي.

تحاول تعويض الوقت "أريد أن أكون المصنفة اولى عالمياً، ليس فقط المركز، بل المستوى والانضباط الذي يرافقه. أريد الفوز بمزيد من الألقاب واحراز لقب كبير بالطبع".

تابعت "أعرف ان الكثير من اللاعبات متعطشات لتقديم المزيد. سيكون الأمر مثيراً للاهتمام في الأسبوعين المقبلين".

وكانت جابر قد تعرّضت لصدمة بعد خسارتها أمام التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا في نصف نهائي دورة أديلايد مطلع الشهر، عندما عانت إصابة في ظهرها خلال المجموعة الأولى.

استبعدت أي اخفاق بدني، علماً انها غابت عن النسخة الماضية في أستراليا لاصابة مماثلة في ظهرها "أنا أفضل بكثير. احتجت لبضعة ايام لأكون جاهزة".

© 2023 AFP