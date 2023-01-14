بطولة فرنسا: لنس يبقي الضغط على سان جرمان بفوز صعب على أوكسير

© فرانسوا لو بريستي / ا ف ب

البولندي بريميسلاف فرانكوفسكي يحتفل بتسجيله من ركلة جزاء لصالح لنس ضد أوكسير في الدوري الفرنسي لكرة القدم في 14 كانون الثاني/يناير 2023

باريس (أ ف ب) – أبقى لنس، صاحب المركز الثاني، الضغط على باريس سان جرمان المتصدر بفوز صعب على ضيفه أوكسير 1-0 من ركلة جزاء في الشوط الثاني، ضمن افتتاح منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم السبت.

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وقلّص لنس الفارق مع فريق العاصمة الى ثلاث نقاط قبل مباراة الاخير الاحد ضد مضيفه رين الرابع.

وسجل البولندي بريميسلاف فرانكوفسكي ركلة الجزاء في الدقيقة 59 ليحافظ لنس على سجله المثالي على أرضه في الدوري هذا الموسم بعشرة انتصارات من عشر مباريات.

ومني أوكسير بالهزيمة الخامسة تواليًا وطُرد له المدافع سليماني توريه بعد الهدف بدقائق (65). يحتل المركز 18 على بُعد نقطتين فقط من منطقة الامان.

وستشهد مباراة سان جرمان الاحد على تواجد ثلاثي الهجوم كيليان مبابي والارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار للمرة الاولى سويًا منذ نهاية كأس العالم في 18 كانون الاول/ديسمبر الماضي.

فاز رين بمبارياته الثماني الاخيرة في الدوري على أرضه ولكنه خسر هدافه مارتان تيرييه لما تبقى من الموسم بسبب إصابة في الركبة منذ أسبوعين.

© 2023 AFP