ارتفاع حصيلة تحطم الطائرة في نيبال إلى 67 قتيلاً على الأقل (الشرطة)

© يونيش غورونغ / ا ف ب

مسعفون يتفقدون موقع تحطم طائرة على متنها 72 شخصا في بوخارا بوسط نيبال في 15 كانون الثاني/يناير 2023

كاتماندو (أ ف ب) – أكدت الشرطة مقتل 67 شخصاً في تحطّم طائرة على متنها 72 شخصاً في نيبال الأحد.

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وصرح مسؤول الشرطة ايه كيه شيتري لوكالة فرانس برس، أنّ "31 (جثة) نقلت الى المستشفيات"، مضيفاً أنّه تمّ العثور على 36 جثة أخرى في موقع تحطّم الطائرة.

وكانت حصيلة سابقة أفادت عن مقتل 29 شخصاً على الأقل.

من جهتها، أفادت شركة الطيران بأنّ 15 أجنبياً كانوا بين ركّاب الطائرة.

وقالت سودراشان باردولا من شركة "يتي ايرلاينز" إنّ خمسة منهم من الهند وأربعة من روسيا، وكوريَين اثنين، وأسترالي وأرجنتيني وإيرلندي وفرنسي.

وهذه الكارثة الأحدث في سجل سلامة الطيران السيئ في هذه الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا.

© 2023 AFP