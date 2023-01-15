الكأس السوبر الإسبانية: برشلونة يهزم ريال مدريد 3-1 ويحرز اللقب

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لاعبو برشلونة يحتفلون بعد فوزه بالكأس السوبر الاسبانية اثر تغلبه على ريال مدريد 3-1. 15 كانون الثاني/يناير 2022

الرياض (أ ف ب) – توج برشلونة بطلا للكأس السوبر الاسبانية في كرة القدم بفوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد 3-1 الاحد على استاد الملك فهد في الرياض.

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واللقب هو الأول الذي يحرزه النادي الكاتالوني منذ ان تولى الاشراف عليه نجمه السابق تشافي.

كما انه اللقب الرابع عشر لبرشلونة في هذه الكأس وهو رقم قياسي. وكانت المرة الاخيرة التي توج فيها برشلونة بهذا اللقب عام 2018 بقيادة النجم الارجنتيني ليونيل ميسي بالتغلب على اشبيلية 2-1.

في المقابل فاز بها ريال مدريد عامي 2020 و2022.

وفرض لاعب الوسط الشاب غافي نفسه نجما للمباراة بافتتاح التسجيل بعد مرور 33 دقيقة وكانت له اليد الطولى في الهدفين الثاني والثالث بواسطة البولندي روبرت ليفاندوفسكي (45) وبدري (69)، ورد ريال مدريد بهدف شرفي بواسطة هدافه الفرنسي كريم بنزيمة 90+3).

كان برشلونة الذي يتصدر بطولة اسبانيا بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد، الطرف الافضل معظم فترات المباراة حتى ان ريال لم يسدد بين الخشبات الثلاث حتى الدقيقة 70.

وكانت الفرصة الخطرة الاولى لبرشلونة عبر هدافه ليفاندوفسكي لكن حارس ريال البلجيكي تيبو كورتوا ارتمى على تسديدته الزاحفة فابعدها اصطدمت بالقائم وخرجت.

لكن غافي افتتح التسجيل اثر تمريرة متقنة من ليفاندوفسكي داخل المنطقة بعد تمريرة امامية من سيرجيو بوسكيتس ليسددها داخل الشباك.

ثم ردّ غافي الجميل للبولندي فمرر له كرة رائعة في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول ليعزز الاخير تقدم فريقه.

وتابع برشلونة افضليته في الشوط الثاني وحسم النتيجة نهائيا في صالحه عندما سجل له بيدري مستثمرا كرة عرضية من غافي قبل النهاية بـ21 دقيقة.

وكانت اول فرصة حقيقية لريال مدريد عندما تصدى الحارس الالماني مارك اندريه تير شتيغن لكرة قوية سددها مواطنه توني كروس (70)، ثم اخرى للبرازيلي رودريغو.

ورد بنزيمة صاحب الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم عام 2022 في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل بهدف شرفي.

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