بطولة إنكلترا: نيوكاسل يستعيد المركز الثالث بهدف متأخر في مرمى فولهام

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لاعبو نيوكاسل يحتلفون في نهاية مباراتهم ضد فولهام التي انتهت بفوز فريقهم 1-صفر في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم. 15 كانون الثاني/يناير 2023

لندن (أ ف ب) – استعاد نيوكاسل يونايتد المركز الثالث من مانشستر يونايتد بفوز متأخر على ضيفه فولهام 1-صفر الاحد في المرحلة التاسعة عشرة من بطولة انكلترا لكرة القدم.

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وكان مانشستر يونايتد ارتقى موقتا الى المركز الثالث بعد ان قلب تخلفه امام جاره وضيفه مانشستر سيتي الى فوز 2-1 السبت.

ورفع نيوكاسل رصيده الى 38 نقطة متفوقا على مانشستر يونايتد بفارق الاهداف فقط علما بان الاخير يملك مباراة مؤجلة.

وكانت نقطة التحول في المباراة في الدقيقة 70 عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فولهام انبرى لها هدافه الصربي الكسندر ميتروفيتش مهاجم نيوكاسل السابق وسددها بيمناه داخل الشباك، لكن الحكم الغى الهدف لأن الكرة اصطدمت بقدم ميتروفيتش اليسرى لدى تنفيذها اثر تزحلقه واحتسب ركلة ثابتة لنيوكاسل.

وكانت ابرز فرصة لنيوكاسل قبل ذلك تسديدة المدافع السويسري فابيان شار في القائم من ركلة حرة مباشرة (60).

ودخل نيوكاسل المباراة بعد ان تعادل سلبا في اخر مباراتين له في الدوري ضد ليدز يونايتد وارسنال، وكان في طريقه الى تحقيق "هاتريك" من التعادلات السلبية لكن مهاجمه السويدي الشاب الكسندر ايزاك خطف هدف الفوز في الدقيقة قبل الاخيرة اثر دربكة امام المرمى قبل ان يستثمر كرة عرضية من كالوم ويلسون ليودعها برأسه داخل الشباك.

وكان ايزاك يخوض اول مباراة له منذ ايلول/سبتمبر الماضي بعد معاناته من اصابة ابعدته اشهرا عدة عن الملاعب.

لم يخسر نيوكاسل المملوك سعوديا والطامح الى احتلال احد المراكز الاربعة الاولى، سوى مرة واحدة هذا الموسم وكانت امام ليفربول 2-3 بهدف في الوقت بدل الضائع اواخر اب/اغسطس الماضي.

في المقابل، تنفس تشلسي ومدربه هاري بوتر الصعداء بفوزه على جاره كريستال بالاس 1-صفر محققا اول انتصار له منذ مطلع العام الحالي.

واشتدت الضغوطات على المدرب الشاب بوتر الذي استلم المهمة في ايلول/سبتمبر الماضي خلفا للالماني توماس توخل لا سيما بعد فوز فريقه في مباراة واحدة في اخر 9 في الدوري وخروجه من مسابقة كأس انكلترا بخسارته الفادحة امام مانشستر سيتي برباعية نظيفة.

وسجل المهاجم الالماني الدولي كاي هافيرتس هدف المباراة الوحيد بكرة رأسية رائعة مستغلا تمريرة الجناح المغربي حكيم زياش (64).

وعلى الرغم من الفوز لا يزال تشلسي متخلفا بفارق 10 نقاط عن المركز الرابع.

وقدم تشلسي مهاجمه الجديد الاوكراني ميخايلو مودريك القادم اليه من شاختار دانييتسك مقابل صفقة ضخمة.

© 2023 AFP