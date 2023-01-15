بطولة اسبانيا: اتلتيكو يواصل عروضه المخيّبة للآمال بتعادل امام الميريا

© خورخي غيريرو / ا ف ب/ا ف ب

مهاجم أتلتيكو مدريد الاسباني الفارو موراتا يحاول تسديد الكرة وسط مضايقة حارس الميريا فيرناندو مارتينيس في تعادل الفريقين 1-1

المرية (إسبانيا) (أ ف ب) – اهدر اتلتيكو مدريد نقطتين اضافيتين ليتابع عروضه المتذبذبة هذا الموسم وذلك عقب تعادله امام ألميريا 1-1 في منافسات المرحلة 17 من الدوري الاسباني لكرة القدم الاحد.

إعلان اقرأ المزيد

وتقدم الضيوف عن طريق الارجنتيني انخل كوريا (18) قبل ان يعادل المالي البلال توريه النتيجة لألميريا (37).

وبات اتلتيكو الذي يحتل المركز الرابع يتخلف بفارق 13 نقطة عن برشلونة متصدر الترتيب، علما انّ الفريق الكاتالوني يملك مباراة اقل.

وشهدت المباراة طرد لاعب اتلتيكو الارجنتيني سيرخيو ريغيلون، الذي دخل كبديل بعد نيله بطاقتين صفراويين في غضون خمس دقائق (89).

فاز اتلتيكو بمباراة واحدة فقط من مبارياته الست الأخيرة في الدوري ضد إلتشي الذي يحتل المركز الأخير في الترتيب.

وانتزع الـ"روخيبلانكوس" التقدم في الدقيقة الثامنة عشرة بعد تمريرة من المدافع الفرنسي جيوفري كوندوغبيا الى مواطنه انطوان غريزمان الذي ترك الكرة عن طريقة التمويه، لتصل الى كوريا فلم يتردد الاخير بايداع الكرة الشباك (18).

وسجّل الارجنتيني هدفه الـ 50 في مسيرته مع اتلتيكو.

وحاول الميريا الردّ ودنت له فرصة ثمينة عبر سيرخيو أكييمي الا انها مرت فوق المرمى، قبل ان ينجح اصحاب الارض في فرض التعادل قبل نهاية الشوط الاول عبر توريه الذي احرز هدفه الرابع في الدوري هذا الموسم بكرة رأسية قوية اثر تمريرة عرضية من الارجنتيني لوكاس روبرتون (37).

وكاد البديل موراتا ان يخطف الفوز لمصلحة اتلتيكو الا انّ حارس الميريا فيرناندو مارتينيس تصدى لمحاولته (73).

ثمّ ابعد الحارس كرة خطرة لكوريا من مسافة قريبة (75).

وبعد تعادله، ابتعد الميريا بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط بعد تقدمه الى المركز الثالث عشر.

وفي وقت سابق، فاز اسبانيول على خيتافي 2-1 بعد هدف رائع للمهاجم جوزيلو من مسافة الـ 40 قدم.

ومنح المهاجم التقدم لفريقه في الدقيقة السادسة لكن انس اونال عادل النتيجة بعد دقيقة من مجهود رائع (7).

وحسم جافي بوادو الفوز للضيوف بمراوغة فردية رائعة قبل ان ينهي الكرة بشكل رائع في الشوط الثاني (62).

بعد هذه النتيجة، تراجع اشبيلية مؤقتا الى المركز الثامن عشر بعد خسارته امام جيرونا 1-2 السبت.

© 2023 AFP