بطولة فرنسا: ليل يستعيد فعاليته بخماسية أمام تروا

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سجل مهادم ليل محمد بايو هدفين من خماسية فريقه أمام تروا في 15 كانون الثاني/يناير 2023

باريس (أ ف ب) – استعاد ليل نجاعته التهديفية بفوزه الكبير على ضيفه تروا 5-1 الأحد، وذلك ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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وسجل الوافد الجديد المهاجم الغيني محمد بايو في أول مشاركه له أساسياً منذ آب/أغسطس الماضي هدفين (16 و47)، فيما أضاف الكندي جوناثان ديفيد هدفين (45+2 و88) والان فيرجينيوس هدفاً (75). وسجل لتروا ماما بالديه من بيساو غينيا (65).

وجدد ليل، المتعادل سلباً أمام بريست في المرحلة الماضية، فوزه على تروا في ثاني مواجهة بينهما في ثمانية أيام، حيث اسقطه بهدفين نظيفين في دور الـ 32 من مسابقة كأس فرنسا.

وحقق ليل الذي يشرف على تدريبه البرتغالي باولو فونشيكا فوزه العاشر في الدوري هذا الموسم وتقدم للمركز السادس برصيد 34 نقطة في سباقه على المراكز الأوروبية.

في المقابل، تراجع تروا للمركز الرابع عشر مع 18 نقطة، ولم يعد يبتعد سوى بفارق 3 نقاط عن أول الهابطين أجاكسيو السابع عشر الذي يحلّ لاحقاً ضيفاً على موناكو الخامس.

وتتابع المنافسات في وقت لاحق، فيلعب رينس أمام نيس، ومونبلييه أمام نانت، وأنجيه أمام كليرمون فيران، وتولوز مع بريست، ورين أمام باريس سان جرمان المتصدر.

بور-د ح

© 2023 AFP