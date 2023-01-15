دوري "أن بي آيه": فوز سادس توالياً لمتصدر الشرقية سلتيكس

لوس انجليس (أ ف ب) – حقق بوسطن سلتيكس، متصدر المنطقة الشرقية، السبت انتصاره السادس توالياً بفوزه على تشارلوت هورنتس 122-106 بفضل نجمه جايسون تاتوم الذي قلب الطاولة على المضيف في الشوط الثاني، ضمن منافسات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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وإلى جانب تصدره الشرقية أمام بروكلين نتس (32-12) يملك سلتيكس أفضل سجل في الموسم العادي مع 32 فوزاً مقابل 12 هزيمة، متقدماً على متصدر المنطقة الغربية دنفر ناغتس وممفيس غريزليز الذي حقق فوزه التاسع توالياً باسقاطه إنديانا بايسرز 130-112، مع 29 فوزاً و13 هزيمة لكل منهما.

تأخر سلتيكس، وصيف بطل الموسم الماضي، في دخول أجواء اللقاء أمام هورنتس متذيل ترتيب المنطقة الشرقية، ليتقدم الأخير بفارق 16 نقطة في الربع الثاني.

إلا أن تاتوم قلب المعادلة في الربع الثالث واضعاً فريقه على السكة الصحيحة بتسجيله 17 من اجمالي نقاطه (33)، واضاف إليها 9 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

وساند تاتوم الذي افتقد لجهود زميله جايلن براون المصاب في المقربين، الثنائي مالكولم بروغدون صاحب 30 نقطة و"المحارب" ماركوس سمارت الذي سجل 13 نقطة ومرر 12 كرة حاسمة.

في المقابل، تألق في صفوف الخاسر لاميلو بول مع 31 نقطة و9 تمريرات حاسمة.

في ميامي، تعرض ميلووكي باكس لخسارة ثانية توالياً أمام ميامي هيت 95-111 في ثاني مواجهة بينهما خلال 48 ساعة، بعد فوز أول 108-102 الجمعة.

وغاب عن صفوف باكس، بطل الدوري عام 2021، للمباراة الثانية توالياً نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو لاصابة في ركبته وكريس ميدلتون، في حين أظهر نجم هيت غابي فينسينت مهارته ودقته في التسجيل مع 27 نقطة (11 رمية ناجحة من أصل 14)، منها 21 في الشوط الأول.

كما تألق اللاعب من أصول نيجيرية في الدفاع بخمس سرقات، قبل أن يتراجع أداؤه في الربعين الأخيرين، في حين لعب الثلاثي بام أديبايو (20 نقطة و13 متابعة) وفيكتور أولاديبو (20 نقطة و5 تمريرات حاسمة) وجيمي باتلر (16 نقطة) دوراً حاسماً في فوز ميامي المتقدم للمركز السابع في المنطقة الشرقية بفضل فوزه الثالث توالياً (24-20).

ورغم هذه الخسارة، حافظ باكس على مركزه الثالث في الشرقية أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الذي انتزع فوزاً بفارق نقطة من مضيفه يوتا جاز 118-117، بفضل نجمه الكاميروني جويل إمبيد.

سجل لاعب الارتكاز سلة الفوز قبل 4.9 ثوانٍ من نهاية المباراة من إجمالي 30 نقطة، إضاف إليها 13 متابعة، في حين ساهم جيمس هاردن بـ 31 نقطة ومرر 11 كرة حاسمة.

وفي مينيسوتا، خسر كليفلاند كافالييرز أمام تمبروولفز 102-110 في لقاء جميع بين النجمين السابقين ليوتا جاز دونوفان ميتشل المنتقل إلى كافالييرز والفرنسي رودي غوبير الوافد الجديد إلى الفريق المضيف.

وأصيب غوبير في فخذه الأيمن وغاب عن الشوط الثاني. فيما لم يسجل ميتشل سوى 14 نقطة.

وفاز بورتلاند ترايل بلايزرز على دالاس مافريكس 136-119. فيما خسر تورونتو رابتورز أمام أتلانتا هوكس 103-114.

© 2023 AFP