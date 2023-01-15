رالي دكار: القطري العطية يتوج باللقب للمرة الخامسة

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القطري ناصر صالح العطية وملاحه الفرنسي ماثيو بوميل يحتفلان بالفوز برالي دكار 2023 في المملكة العربية السعودية في 15 كانون الثاني/يناير 2023

الدمام (السعودية) (أ ف ب) – توّج السائق القطري ناصر صالح العطية بلقب رالي دكارالصحراوي في فئة السيارات للمرة الخامسة في مسيرته بعد أعوام 2011 و2015 و2019 و2022، مع نهاية المرحلة الـ 14 الاخيرة في الدمام في المملكة العربية السعودية حيث أقيم الرالي للعام الرابع توالياً.

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وتقدم العطية بفارق أكثر من ساعة عن الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف)، في حين حلّ الشاب البرازيلي لوكاس مورايس (تويوتا) ثالثاً.

وأحكم العطية قبضته على صدارة الترتيب العام منذ المرحلة الثالثة من دون أن ينجح اي سائق في مقارعته، ليتقدم "العنابي" البالغ 52 عاماً بفارق 20 و30 دقيقة توالياً عن سائقي أودي "مستر دكار" الفرنسي ستيفان بيترهانسيل والاسباني كارلوس ساينس.

وحلّق العطية منفرداً في الصدارة بعد انسحاب مطارديه المباشرين توالياً في 6 (المرحلة السابعة) و10 (المرحلة العاشرة) كانون الثاني/يناير الحالي.

وعرف العطية كيف يدير بنجاح تقدمه في الترتيب متفادياً المشاكل الميكانيكية، من دون أن يقلق راحته أي سائق آخر على الرغم من مشاركة العلامة التجارية أودي بسيارات هجينة (هايبريد) ليجتاز خط النهاية بلباس الفائز للعام الثاني توالياً.

في المقابل، حلّ لوب في المركز الثاني للمرة الثالثة في مسيرته بعد انتقاله للمشاركة في منافسات راليات الرايد، وذلك بعد عامي 2017 مع بيجو و2022 مع برودرايف.

ودوّن بطل العالم للراليات 9 مرات اسمه في سجلات رالي دكار بعدما فاز في هذه النسخة بست مراحل توالياً، في إنجاز فريد من نوعه في أشهر راليات الرايد.

وأحرز الفرنسي غيرلان شيشوريه (برودرايف) أسرع توقيت في المرحلة 14 الاخيرة.

© 2023 AFP