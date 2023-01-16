أستراليا المفتوحة: كيريوس "المحبط" ينسحب بداعي الاصابة

© سعيد خان / ا ف ب

ملبورن (أ ف ب) – أعلن الاسترالي نيك كيريوس، المصنف 21 عالميًا، الاثنين، انسحابه من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بداعي الاصابة قبل يوم من مباراته الاولى.

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عانى كيريوس، وصيف ويمبلدون العام الماضي والذي يعتبر من المرشحين للمنافسة على اللقب، من مشكلة في الكاحل خلال الفترة الاعدادية للبطولة التي انطلقت الاثنين.

لكن آلام في الركبة أجبرته على الانسحاب قبل يوم من مواجهة الروسي رومان سافيولين في الدور الأول. كما لن يتمكن من الدفاع عن لقبه في الزوجي الى جانب مواطنه تاناسي كوكيناكيس.

قال خلال مؤتمر صحافي نُظم على عجلة في ملبورن بارك "أنا محبط، هذا أمر حتمي. لقد خضت بعض البطولات الجيدة هنا، فزت بلقب الزوجي العام الماضي وكنت أقدّم ربما أفضل مستوياتي في طريقي الى هنا".

وتابع "إنه أمر قاس جدًا، إنها إحدى أهم البطولات بالنسبة لي خلال العام ولم يكن الامر سهلا. المشاعر مختلطة...التوقيت سيئ، ولكن هذه هي الحياة، الاصابات جزء من الرياضة".

قال معالجه البدني ويل ماهر إن الفحص أظهر وجود كيس نتيجة تمزق صغير في الغضروف المفصلي، لكنها ليست إصابة تهدد مسيرته.

اختبر فريق كيريوس خلال مباراة خيرية ضد الصربي نوفاك ديوكوفيتش الجمعة ركبة الاسترالي ولم تكن النتائج ايجابية.

© 2023 AFP