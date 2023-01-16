أستراليا المفتوحة: نادال يخسر مجموعة ويعبر الى الدور الثاني

ملبورن (أ ف ب) – خسر الاسباني رافايل نادال، حامل اللقب، مجموعة ولكنه عبر الى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه الاثنين 7-5، 2-6، 6-4، 6-1 على البريطاني الشاب جاك درايبر.

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ويسعى نادال لتعزيز رقمه القياسي في عدد البطولات الكبرى وتحقيق لقبه الـ23، ونجح في بلوغ الدور الثاني في ملبورن للمرة الـ17 معززًا سجله الى 77-15.

يلتقي تاليًا مع الاميركي ماكينزي ماكدونالد الذي تغلب على مواطنه براندون ناكاشيما في مباراة مثيرة من خمس مجموعات.

قال نادال بعد المباراة "إنه فوز كنت بحاجة إليه. الاشهر القليلة الماضية لم تكن سهلة بالنسبة لي (...) إذا أخذت في عين الاعتبار كل ما مررت به في الاشهر الستة الاخيرة، كانت بداية جيدة للبطولة".

وتابع "لعبت ضد أحد أصعب المنافسين في الدور الاول، إنه يافع، لديه القوة وأعتقد أن لديه مستقبل مشرق..أعتقد أن هذا الفوز سيساعدني لما تبقى من البطولة".

لم تكن المهمة سهلة بالنسبة لنادال الذي خسر ست من مبارياته السبع الاخير، بما فيها اثنتان هذا العام.

واستخدم نادال خبرته أمام اللاعب البالغ 21 عامًا المصنف 38 عالميًا والضربات الامامية القوية، في حين ظهر البريطاني يدلك بطنه مرات عدة خلال المباراة وبدا عاجزًا في المجموعة الاخيرة ليخسر بعد ثلاث ساعات و41 دقيقة.

كتب نادال العام الماضي التاريخ على ملعب رود لايفر أرينا عندما توج بلقبه الـ21 الكبير ليفض الشراكة مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيددر، بعدما تفوق على الروسي دانييل مدفيديف في نهائي مثير من خمس ساعات ونصف وعاد من تأخر بمجموعتين.

أضاف اللقب الـ22 في رولان غاروس قبل أن يحقق الصربي الـ21 في ويمبلدون.

جاء تتويج نادال في أستراليا بغياب ديوكوفيتش حامل اللقب تسع مرات قياسية لترحيله على خلفية عدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا، لكنه عاد هذا العام ويبدأ حملته الثلاثاء.

وفي أبرز النتائج الاخرى لدى الرجال، تأهل كل من البولندي هوبرت هوركاش والايطالي يانيك سينر والاميركي سيباستيان كوردا والكندي دينيس شابوفالوف.

لدى السيدات، عبرت الاميركية المنتفضة مؤخرًا جيسيكا بيغولا، الثالثة عالميًا، بفوز كاسح على الرومانية جاكلين كريستيان 6-0، 6-1.

كما حسمت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا مواجهة بطلتين سابقتين في ملبورن بفوزها على الاميركية صوفيا كينن 6-4، 7-6 (7-3)، لتبقى البطلة الوحيدة السابقة في أستراليا في المنافسات.

وفي أبرز النتائج، عبرت كل من البريطانية إيما رادوكانو والاميركية كوكو غوف ومواطنتها دانيال كولينز، وصيفة العام الماضي، واليونانية ماريا ساكاري والتشيكية بترا كفيتوفا.

© 2023 AFP