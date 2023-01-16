توجيه الاتهام إلى منفذ الهجوم في محطة غار دو نور الباريسية

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انتشار للشرطة في محطة غار دو نور في باريس في 11 كانون الثاني/يناير 2023 بعد إصابة أشخاص بسلاح أبيض
انتشار للشرطة في محطة غار دو نور في باريس في 11 كانون الثاني/يناير 2023 بعد إصابة أشخاص بسلاح أبيض © جوليان دو روسا / ا ف ب
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باريس (أ ف ب) – وجهت إلى رجل تهمة محاولة القتل في فرنسا بعدما جرح سبعة أشخاص أحدهم إصابته خطرة الأربعاء في محطة غار دو نور في باريس للقطارات، وأودع الحبس الموقت الأحد.

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ولم يتضح للمحققين حتى الآن الدافع وراء الهجوم على ما أفادت المدعية العامة لور بيكو.

ولم يكشف بعد رسميا عن هوية الرجل البالغ 31 عاما على ما أكدت المدعية العامة.

وهو سيبقى محبوسا مع استمرار التحقيق.

ونقل المشتبه فيه إلى المستشفى بعدما أصيب رصاص الشرطة لدى توقيفه إلا ان وضعه تحسن كثيرا لكي يحبس ويخضع لتحقيق رسمي.

ووقع الهجوم صباح الأربعاء في محطة غار دو نور للقطارات في باريس وهي من أكبر المحطات الأوروبية من حيث عدد الركاب.

ولم يستبعد المحققون أن يكون الرجل يعاني مشاكل نفسية.

© 2023 AFP