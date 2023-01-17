أولاف شولتس: بيستوريوس هو "الشخص المناسب" لإدارة وزارة الدفاع الألمانية

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وزير الداخلية في حكومة ساكسونيا السفلى بوريس بيستوريوس في برلين في 11 كانون الأول/ديسمبر 2020
وزير الداخلية في حكومة ساكسونيا السفلى بوريس بيستوريوس في برلين في 11 كانون الأول/ديسمبر 2020 © بريتا بيدرسن / تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف
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برلين (أ ف ب) – أكد المستشار الألماني أولاف شولتس الثلاثاء تعيين السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي بوريس بيستوريوس وزيرا للدفاع معتبرا أنه الشخص المناسب للمنصب في فترة حساسة.

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وقال شولتس إن "بيستوريوس سياسي له خبرة واسعة، خبرة إدارية وشارك في السياسات الأمنية لسنوات وبكفاءته وإصراره وقلبة الكبير، هو الشخص المناسب لقيادة البوندسفير (القوات المسلحة) في عصر التغيير هذا".

وأكد شولتس أن بيستوريوس (62 عاما) هو الشخص المناسب للمهمة في وقت تسعى ألمانيا لتحديث قواتها المسلحة أمام الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويأتي تعيينه غداة استقالة كريستين لامبرخت من المنصب عقب سلسلة هفوات.

ويعد قرار تعيينه مفاجئا بعدما تمّ التداول بأسماء عدة في الصحافة بينها إيفا هوغل مفوضة الدفاع في البوندستاغ (البرلمان الألماني) والمكلّفة إعداد تقرير سنوي حول وضع الجيش، ووزير شؤون التوظيف هوبرتوس هايل.

© 2023 AFP