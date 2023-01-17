إزالة العقبات الأخيرة من أمام إعادة هيكلة تحالف رينو-نيسان (مصدر)

© كازوهيرو نوغي / ا ف ب

صورة مركبة تُظهر شعارَي نيسان ورينو في صالة عرض للشركتين في طوكيو في 17 كانون الثاني/يناير 2023

طوكيو (أ ف ب) – أُزيلت العقبات الأخيرة التي كانت لا تزال متبقية من الجانب الياباني، من أمام إعادة هيكلة تحالف السيارات رينو-نيسان، وفق ما أفاد مصدر مطلع على الملف في اليابان وكالة فرانس برس، متوقعًا إعلان ذلك أواخر كانون الثاني/يناير - مطلع شباط/فبراير.

إعلان اقرأ المزيد

وخلال اجتماع لمجلس إدارة نيسان الاثنين، أعطى المدراء المستقلون للمجموعة اليابانية المصنّعة للسيارات "ضوءهم الأخضر"، بحسب هذا المصدر، متحدثًا عن لحظة "تاريخية".

ومن المقرر انعقاد اجتماع للتحالف في 26 كانون الثاني/يناير في اليابان لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات التي يُتوقع توقيعها "الأسبوع التالي"، وفق المصدر.

وردًا على سؤال لوكالة فرانس برس، قالت متحدثة باسم نيسان "لن نعلّق على التكهّنات".

وتشمل المفاوضات بين رينو ونيسان المستمرّة منذ أشهر، على أجزاء عديدة مترابطة، ما يجعل العملية معقّدة بشكل خاص.

وتنوي المجموعة الفرنسية تخفيض رأس مالها في شركة نيسان إلى 15% مقابل 43,7% حاليًا، بحسب مصادر عدة تواصلت معها فرانس برس في الأشهر الأخيرة.

وللمرة الأولى منذ إنشاء التحالف عام 1999، ستكون المجموعتان على قدم المساواة، إذ ستملك كل واحدة 15% من رأس مال الأخرى إضافة إلى العدد نفسه من حقوق التصويت.

ينظر الطرفان إلى إعادة التوازن هذه كأداة لتطبيع العلاقات بينهما وجعلها أكثر فعالية، بعد أن مرّت بتوترات شديدة في السنوات الأخيرة خصوصًا مع سقوط الرئيس السابق للتحالف كارلوس غصن الذي أوقف أواخر العام 2018 في اليابان بعد اتهامه باختلاس أموال وفراره لاحقًا إلى لبنان.

© 2023 AFP