بطولة أستراليا المفتوحة: جابر تستهل المشوار بفوز صعب

التونسية أنس جابر تحيي الجماهير عقب بلوغها الدور الثاني لبطولة استراليا المفتوحة في كرة المضرب في ملبورن في 17 كانون الثاني/يناير 2022.

ملبورن (أ ف ب) – عانت التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عالميا لبلوغ الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، واحتاجت إلى ثلاث مجموعات لتخطي عقبة السلوفينية تامارا زيدانشيك الـ98 عالميا 7-6 (10-8) و4-6 و6-1 الثلاثاء.

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ووجدت وصيفة بطلة ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز العام الماضي صعوبة في إرسالاتها الأولى واضطرت الى خوض شوط فاصل لحسم المجموعة الاولى في صالحها 7-6 (10-8) في 68 دقيقة ثم خسرت المجموعة الثانية 4-6.

وضربت التونسية البالغة من العمر 28 عاما بقوة في المجموعة الثالثة وكسبتها بسهولة 6-1 وأنهت المباراة في صالحها بعد ساعتين و17 دقيقة.

وتلتقي جابر التي بلغت ربع النهائي في ملبورن عام 2020، في الدور المقبل مع الأميركية أليسون ريسكي-أرميتاج الـ49 أو التشيكية ماركيتا فوندروسوفا الـ86.

وحددت جابر التي عانت أواخر العام الماضي من إصابة في ركبتها اليسرى، لنفسها هدفين في عام 2023 بأن تصبح أول لاعبة عربية وإفريقية تفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى وانتزاع صدارة التصنيف العالمي من البولدية إيغا شفيونتيك.

وعلقت جابر على أدائها في المجموعة الثالثة قائلة "حاولت فقط تنفيذ ما قاله لي مدربي".

واضافت مازحة "لم أكن أفعل ذلك حقا وسيقتلني بعد المباراة".

وارتكبت جابر 49 خطأً مباشرا طيلة المباراة أغلبها في المجموعتين الأولى والثانية، لكنها ارتكبت ستة فقط في الثالثة.

وتابعت "حاولت فقط التحلي بالصبر. إنها رياضة صعبة وأنت بالتأكيد لا تريد أن تلعب ثلاث مجموعات هنا".

وفازت جابر التي غابت عن بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي بسبب إصابة في الظهر، بلقبي دورتي مدريد وبرلين العام الماضي في موسم أنهته في المركز الثاني في التصنيف العالمي.

وهو الفوز الـ11 لجابر في مبارياتها الـ12 الافتتاحية الأخيرة في البطولات الأربع الكبرى، وكانت الخسارة الوحيدة أمام البولندية ماغدا لينيت الـ52 عالميا وذلك في في رولان غاروس العام الماضي.

وحجزت الفرنسية كارولين غارسيا الرابعة بطاقتها الى الدور الثاني بفوزها السهل على الكندية كاترين سيبوف 6-3 و6-صفر، ولحقت بها البيلاروسية أرينا سابالينكا الخامسة بتغلبها على التشيكية تيريزا مارتينكوفا 6-1 و6-4.

وشهد اليوم الثاني من البطولة موجة حر اضطرت المنظمين الى تأجيل المباريات المقررة على الملاعب غير المغطاة لمدة ثلاث ساعات.

تأهل صعب لزفيريف

ولدى الرجال، أطاح الروسي أندري روبليف الخامس بالنمسوي دومينيك تيم، وصيف بطل 2020، مبكرا عندما تغلب عليه 6-3 و6-4 و6-2.

الروسي أندري روبليف يحتفل بفوزه على النمسوي دومينيك تييم في الدور الاول لبطولة استراليا في كرة المضرب في 17 كانون الثاني/يناير 2023. © انتوني والاس / اف ب

وهو الفوز الأول لروبليف هذا العام بعد خسارتين تعرض لهما استعدادا للبطولة الاسترالية فضرب موعدا في الدور الثاني مع الأسترالي ماكس بورسيل أو الفنلندي إميل روسوفيوري.

وقال روبليف الذي بلغ ربع النهائي في ملبورن في عام 2021 والمتوج بأربعة ألقاب العام الماضي: "أولاً، أنا سعيد لأنني تمكنت من التأهل بكسب ثلاث مجموعات متتالية. كان الجو حارًا جدا اليوم وبالتالي فإنني سعيد جدًا لأنني أستطيع توفير بعض الطاقة للمباريات المقبلة"، مضيفا "عندما تلعب ضد دومينيك، لا يكون الأمر سهلا أبدا".

وتابع "نحن حقا صديقان جيدان وأعلم أنه يمر بأوقات ليست سهلة، لذلك أريد فقط أن أتمنى له كل التوفيق ليعود بنفس المستوى الذي كان عليه بأسرع ما يمكن".

ولم تكن عودة تيم، بطل فلاشينغ ميدوز عام 2020 ووصيف رولان غاروس مرتين 2018 و2019، ناجحة الى البطولة الاسترالية للمرة الاولى منذ عام 2021 عندما ودع من الدور ثمن النهائي، فمني بخسارة مبكرة وهو الذي خاض غمارها هذا العام بعد حصوله على بطاقة دعوة.

وغاب النمسوي الذي أرغم الصربي نوفاك ديوكوفيتش على خوض خمس مجموعات في المباراة النهائية للبطولة الأسترالية عام 2020، عن الملاعب لمدة تسعة أشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها في المعصم خلال موسم 2021 على الملاعب العشبية.

وأكد تيم، المصنف ثالثا عالميا سابقا و98 حاليا، أن مشكلة في الضلع أعاقته ضد روبليف. وقال "حدث ذلك خلال إرسال في المجموعة الثانية".

وأوضح أنه على الرغم من الهزيمة، لا يزال واثقًا من العودة إلى أفضل حالاته "نعم، هذا هو الهدف الأساسي، وآمل أن أفعل ذلك الآن خلال هذا الموسم. هذه البطولة لا تغير أي شيء لأنني واجهت خصمًا قويًا حقًا".

تأهل صعب لزفيريف

وحجز الألماني ألكسندر زفيريف الثالث عشر عالميا، بطاقته بفوز صعب على البيروفي خوان بابلو فارياس الـ103 عالميا حيث احتاج إلى خمس مجموعات ورد التحية مرتين في مدى اربع ساعات.

وخسر زفيريف العائد غلى المشاركة في البطولات الأربع الكبرى منذ انسحابه من الدور نصف النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، أمام الإسباني رافايل نادال بسبب إصابة في الكاحل، المجموعة الاولى 4-6، ورد في الثانية 6-1، ثم خسر الثالثة 5-7 قبل أن يدرك التعادل بصعوبة بكسبه الرابعة 7-6 (7-3)، ثم حسم الخامسة الأخيرة في صالحه 6-4.

وقال زفيريف "أنا مرهق ... لكني سعيد جدا. كنت متلهفا للعودة. هذه المباراة وحدها كافية لتأكيد كل العمل المنجز"، مضيفا "مهما حدث الآن، هذه البطولة تعتبر ناجحة بالنسبة لي".

وأصيب اللاعب البالغ من العمر 25 عاما بتمزق في أربطة كاحله الأيمن عندما كان متقدما على نادال (7-6، 6-6) في نصف نهائي رولان غاروس حيث خضع لعملية جراحية في حزيران/يونيو الماضي، وغاب عن الملاعب حتى مطلع العام الحالي حيث خسر مباراتين في مسابقة كأس الاتحاد.

وأنقذ البريطاني أندي موراي، وصيف أستراليا خمس مرات، نقطة خسارة المباراة ضد الايطالي ماتيو بيريتيني الثالث عشر ووصيف ويمبلدون العام الماضي، ليبغ الدور الثاني بعد مواجهة ماراتونية استمرت أربع ساعات و49 دقيقة 6-3 و6-3 و4-6 و6-7 (7-9) و7-6 (10-6).

وأتيحت فرصة لبيريتيني الذي بلغ نصف نهائي أستراليا العام الماضي لحسم المواجهة في المجموعة الاخيرة على إرسال موراي عندما كان متقدمًا 5-4 و40-30 لكنه سددها في الشبكة.

وبلغ الدور ذاته الأميركي تايلور فريتز الثامن بتغلبه على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 6-4 و6-2 و4-6 و7-5.

© 2023 AFP