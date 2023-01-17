بطولة أستراليا المفتوحة: روبليف يطيح بتييم من الدور الاول

الروسي أندري روبليف يحتفل بفوزه على النمسوي دومينيك تييم في الدور الاول لبطولة استراليا في كرة المضرب في 17 كانون الثاني/يناير 2023.

ملبورن (أ ف ب) – أطاح الروسي أندري روبليف المصنف خامسا بالنمسوي دومينيك تييم، وصيف بطل 2020، مبكرا عندما تغلب عليه 6-3 و6-4 و6-2 الثلاثاء في الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب في ملبورن.

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وهو الفوز الأول لروبليف هذا العام بعد خسارتين تعرض لهما استعدادا للبطولة الاسترالية فضرب موعدا في الدور الثاني مع الأسترالي ماكس بورسيل أو الفنلندي إميل روسوفيوري.

وقال روبليف الذي بلغ ربع النهائي في ملبورن في عام 2021 والمتوج بأربعة ألقاب العام الماضي: "أولاً، أنا سعيد لأنني تمكنت من التأهل بكسب ثلاث مجموعات متتالية. كان الجو حارًا جدا اليوم وبالتالي فإنني سعيد جدًا لأنني أستطيع توفير بعض الطاقة للمباريات المقبلة"، مضيفا "عندما تلعب ضد دومينيك، لا يكون الأمر سهلا أبدا".

وتابع "نحن حقا صديقين جيدين وأعلم أنه يمر بأوقات ليست سهلة، لذلك أريد فقط أن أتمنى له كل التوفيق ليعود بنفس المستوى الذي كان عليه بأسرع ما يمكن".

ولم تكن عودة تييم، بطل فلاشينغ ميدوز عام 2020 ووصيف رولان غاروس مرتين 2018 و2019، الى البطولة الاسترالية للمرة الاولى منذ عام 2021 عندما ودع من الدور ثمن النهائي، بخسارة مبكرة وهو الذي خاض غمارها هذا العام بعد حصوله على بطاقة دعوة.

وغاب النمسوي الذي أرغم الصربي نوفاك ديوكوفيتش على خوض خمس مجموعات في المباراة النهائية للبطولة الأسترالية عام 2020، عن الملاعب لمدة تسعة أشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها في المعصم خلال موسم 2021 على الملاعب العشبية.

وأظهر تييم علامات مشجعة لدى عودته إلى المنافسة حيث ارتقى في النصف الثاني من العام الماضي الى المركز 102 عالميا بعدما كان خارج أفضل 350، وبلغ على الخصوص نصف نهائي دورات غشتاد السويسرية وخيخون الاسبانية وأنتويرب البلجيكية.

وأكد تييم، المصنف ثالثا عالميا سابقا و98 حاليا، أن مشكلة في الضلع أعاقته ضد روبليف. وقال "حدث ذلك في خلال إرسال في المجموعة الثانية".

وأوضح تييم أنه على الرغم من الهزيمة، لا يزال واثقًا من العودة إلى أفضل حالاته "نعم، هذا هو الهدف الأساسي، وآمل أن أفعل ذلك الآن خلال هذا الموسم. هذه البطولة لا تغير أي شيء لأنني واجهت خصمًا قويًا حقًا".

وهو الفوز الخامس لروبليف على تييم في سبع مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

وبلغ الدور ذاته الأميركي تايلور فريتز الثامن بتغلبه على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 6-4 و6-2 و4-6 و7-5.

ولدى السيدات، حجزت الفرنسية كارولين غارسيا الرابعة بطاقتها الى الدور الثاني بفوزها السهل على الكندية كاترين سيبوف 6-3 و6-صفر، ولحقت بها البيلاروسية أرينا سابالينكا الخامسة بتغلبها على التشيكية تيريزا مارتينكوفا 6-1 و6-4.

وشهد اليوم الثاني من البطولة موجة حر اضطرت المنظمين على تأجيل المباريات المقررة على الملاعب غير المغطاة لمدة ثلاث ساعات.

© 2023 AFP