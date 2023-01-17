بطولة استراليا المفتوحة: جابر بصعوبة الى الدور الثاني

التونسية أنس جابر تحيي الجماهير عقب بلوغها الدور الثاني لبطولة استراليا المفتوحة في كرة المضرب في ملبورن في 17 كانون الثاني/يناير 2022. © بول كروك / اف ب

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ملبورن (أ ف ب) – عانت التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عالميا لبلوغ الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، واحتاجت إلى ثلاث مجموعات لتخطي عقبة السلوفينية تامارا زيدانشيك الـ98 عالميا 7-6 (10-8) و4-6 و6-1 الثلاثاء.