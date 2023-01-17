بطولة انكلترا: شركة إنيوس راغبة في شراء نادي مانشستر يونايتد (وسائل إعلام)

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الملياردير البريطاني جيم راتكليف، 7 آيار/مايو 2022، في ملعب ستاد دو فرانس، قبل نهائي كأس فرنسا بين نيس، التي يملكها، ونانت.

لندن (أ ف ب) – انضمت شركة إنيوس لصاحبها الملياردير البريطاني جيم راتكليف رسميًا إلى السباق لشراء نادي مانشستر يونايتد الانكليزي الثلاثاء.

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وقالت عائلة غلايزرز مالكة النادي إنها مستعدة للاستماع إلى العروض الخاصة لشراء نادي "الشياطين الحمر" في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ويبدو انّ راتكليف عازم على اقتناص الفرصة.

لطالما ارتبط اسم راتكليف وهو مشجّع للنادي منذ الصغر، والذي قدم عرضًا بقيمة 4.25 مليار جنيه إسترليني (5.2 مليار دولار) لشراء تشلسي العام الماضي دون ان يُكتب له النجاح، بالتواجد في أولد ترافورد.

وقال متحدث باسم شركة إنيوس لبي بي سي "لقد وضعنا أنفسنا رسميًا في العملية".

بعد الفشل في استحواذه على تشلسي عندما باع الروسي رومان أبراموفيتش البلوز لرجل الأعمال الاميركي تود بوهلي وشركائه، عاد راتكليف للبحث عن عملاق آخر في البريميرليغ.

ولم يعلق يونايتد حتى الآن على اخبار اهتمام الرجل البالغ من العمر 70 عامًا بتولي المسؤولية.

لكن راتكليف، المولود في فيلسورث، مانشستر الكبرى، هو واحد من أغنى الرجال في بريطانيا وقد يكون أكثر قبولا عند جماهير يونايتد من غلايزرز الذين عانوا من معارضة العديد من مشجعي النادي.

إذ أثبتت عائلة غلايزرز، التي أكملت الاستحواذ على النادي في 2005، أنها لا تحظى بشعبية كبيرة في صفوف الجماهير بسبب تراجع نتائج الفريق في السنوات الأخيرة.

كما تسبب شراؤهم ليونايتد في إثقال كاهل النادي بديون ضخمة، وقد اتُهموا منذ فترة طويلة بالحصول على أموال أكثر مما استثمروا في انتقالات اللاعبين.

وتقدم شركة الاستثمار الاميركية "راين غروب"، التي تولت بيع تشلسي، استشارات حصرية ليونايتد، والذي تقدر قيمته بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني.

© 2023 AFP