توجيه تهمة لمشجع بعد اعتدائه على حارس أرسنال رامسدايل

© ادريان دينيس / ا ف ب/ا ف ب

تعرض حارس مرمى أرسنال آرون رامسدايل لركل من مشجع بعد الفوز 2-صفر على توتنهام

لندن (أ ف ب) – وجهت شرطة لندن الثلاثاء التهمة لاحد المشجعين بعد اعتدائه على حارس مرمى أرسنال آرون رامسدايل عقب مباراة دربي شمال لندن الأسبوع الماضي أمام توتنهام في الدوري الانكليزي لكرة القدم على ملعب الاخير.

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واتهم جوزيف واتس، 35 عامًا، بالاعتداء بالضرب، والذهاب إلى منطقة مجاورة لمنطقة اللعب وإلقاء مقذوفة على الملعب عقب فوز ارسنال متصدر الترتيب "بريميرليغ" بنتيجة 2-صفر.

واتُهم واتس، من هاكني شمال لندن، الثلاثاء، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة هايبوري الابتدائية في 17 شباط/فبراير.

وعقب حادثة الأحد، أدان الاتحاد الإنكليزي "بشدة" الحادث، بينما أصر توتنهام على أن "العنف بأي شكل من الأشكال لا مكان له في كرة القدم".

بفوزه في المباراة، وسّع ارسنال صدارته للترتيب العام الى ثماني نقاط على حساب مانشستر سيتي حامل اللقب وثاني الترتيب.

© 2023 AFP