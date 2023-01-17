مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية

جثة الفلسطيني حمدي أبو دية الذي قتله الجيش الإسرائيلي بعد أن اطلق النار صوب جنوده في حلحول في الضفة الغربية، وفق بيان للجيش، في 17 كانون الثاني/يناير 2023

حلحول (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا بالقرب من مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء، بعد أن هاجم جنودا بإطلاق النار عليهم، فردوا بالمثل، وفق بيان للجيش.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب إنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية بمقتل "المواطن حمدي شاكر أبو دية (40 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدخل النبي يونس في بلدة حلحول شمال مدينة الخليل".

وأوردت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية الرسمية أن الجيش الإسرائيلي المتمركز على الجهة الشمالية من البلدة "أطلق وابلا من الرصاص صوب الشاب أبو دية، ما أدى الى إصابته بجروح وسرعان ما أعلن استشهاده".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أن جنوده "كانوا يقومون بنشاطات روتينية بالقرب من حلحول، فأطلق المهاجم النار على الجنود الذين ردوا بالذخيرة الحية وقاموا بتحييده"دون تفاصيل أخرى.

وقالت شاهدة قدمت نفسها باسم أم أمير طقاطقة لوكالة فرانس برس إنها كانت بالقرب من مكان الحادث، مضيفة "كنّا في الطريق في السيارة، كل السيارات توقفت وعادت أددراجها عندما بدأ إطلاق النار، ونحن فوجئنا بالحدث، لم نستطع العودة (..).، لم تهد هناك أي سيارة لا خلفنا ولا أمامنا، والجيش لم يتوقف عن إطلاق النار، فنزلنا تحت الكراسي".

وهو الفلسطيني الخامس عشر الذي يقتل برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس.

وشهد العام 2022 سقوط أكبر عدد من القتلى في الضفة الغربية منذ نهاية الانتفاضة الثانية (2000-2005)، حسب الأمم المتحدة.

وتشير أرقام وكالة فرانس برس إلى مقتل 201 فلسطيني على الأقل، بينهم 150 في الضفة الغربية، و26 إسرائيليًا في 2022.

© 2023 AFP