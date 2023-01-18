إردوغان يلّمح إلى إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 14 أيار/مايو

الرئيس التركي وزعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب إردوغان يلقي خطابًا أمام الجمعية الوطنية التركية في أنقرة في 18 كانون الثاني/يناير 2023

انقرة (أ ف ب) – لمّح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى أن الانتخابات الرئاسية والنيابية في تُركيا ستجري في 14 أيار/مايو عقب انتهاء شهر رمضان، بعد 73 عامًا على فوز الحزب الديموقراطي في انتخابات العام 1950.

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ولم يحدّد إردوغان تاريخ إجراء الانتخابات، إلّا أنه لمّح إلى أنها ستجري بعد "73 عامًا" على فوز الحزب الديموقراطي في العام 1950.

وقال خلال اجتماع لنواب من حزب العدالة والتنمية "ستوجّه أمّتنا ردّها على +تحالف طاولة الستة+ (المعارض) في نفس اليوم بعد 73 عامًا".

ويبدأ شهر رمضان هذا العام في 23 آذار/مارس وينتهي في 21 نيسان/أبريل.

ويحكم حزب العدالة والتنمية منذ العام 2002.

وأصبح إردوغان، المرشّح لانتخابات 2023، رئيسًا للوزراء في تركيا في العام 2003، قبل أن يعدّل الدستور ويصبح "رئيسًا" مُنتخبًا بالاقتراع العام في العام 2014.

وأعلنت المعارضة نيتها العودة إلى النظام البرلماني في حال الفوز.

وكان الحزب الديموقراطي، الذي أسسه في العام 1946 عدنان مندريس وأنصاره المنشقّين عن حزب مصطفى كمال "أتاتورك"، قد أرجأ الانتخابات في 14 أيار/مايو 1950 قبل أن يُطاح به بعد عشرة أعوام بانقلاب عسكري ثم حلّه.

ولطالما شبّه إردوغان نفسه بمندريس.

و"طاولة الستة" تحالف يضم ستة أحزاب تركية تسعى لقطع طريق الرئاسة أمام إردوغان.

ووحده حزب الشعوب الديموقراطي لم ينضمّ إلى التحالف.

© 2023 AFP