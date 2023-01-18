بطولة إيطاليا: ساليرنيتانا يعيد المدرب نيكولا بعد يومين من إقالته

المدرب دافيدي نيكولا يعود الى ساليرنيتانا بعد يومين من اقالته

ميلانو (أ ف ب) – بعد يومين فقط من إقالته، عاد دافيدي نيكولا الاربعاء مدربًا لنادي ساليرنيتانا، صاحب المركز السادس عشر في الدوري الايطالي لكرة القدم.

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أعلن ساليرنيتانا الاثنين إقالة نيكولا بعد يوم من الخسارة المذلة 2-8 ضد مضيفه أتالانتا في المرحلة الثامنة عشرة من "سيري أ".

وفشل الفريق في تحقيق الفوز في مبارياته الست الأخيرة حيث مني بأربع هزائم مقابل تعادلين، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز السادس عشر، على بُعد تسع نقاط من منطقة الهبوط.

قال نيكولا في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي الاربعاء إنه سيبقى مدربًا للفريق بعد مشاورات أجراها مع مالك النادي دانيلو إيروفولينو الثلاثاء مؤكدًا "طلبت من الرئيس بكل قواه أن يعيد النظر في قراره".

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، أكد النادي القرار وأن نيكولا سيستمر بالعمل بموجب العقد ذاته الذي يربطه بالنادي حتى عام 2024 والذي وقع عليه في حزيران/يونيو الماضي بعد أن نجح بأعجوبة في إبقاء الفريق في دوري الاضواء مع نهاية الموسم الفائت.

وصل نيكولا (49 عامًا) الى ساليرنيتانا في شباط/فبراير 2022 عندما كان الفريق يحتل المركز الاخير في الدوري وفي طريقه الى الهبوط الى "سيري ب".

لكنه نجح في البقاء بين الكبار في المرحلة الاخيرة من الموسم الماضي بفارق نقطة عن منطقة الهبوط، بعد أن خسر فقط مباراة واحدة من آخر ثماني وفاز بأربع.

© 2023 AFP