حكم بالحبس 18 سنة بحق قطب الكازينوهات في ماكاو ألفين تشاو

© أنتوني والاس / ا ف ب/ارشيف

أرشيفية لصالة ألعاب في كازينو في ماكاو في آذار/مارس 2019

ماكاو (أ ف ب) – حُكم على قطب الكازينوهات في ماكاو ألفين تشاو الأربعاء بالحبس 18 سنة بعدما دانته محكمة محلية بإدارة إمبراطورية ألعاب غير مشروعة.

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ودانت القاضية لو لينغ ها قطب الكازينوهات تشاو البالغ 48 عاما بالاحتيال وبإدارة مجموعة إجرامية وتنظيم ألعاب قمار غير مشروعة.

كذلك قضت القاضية بتعويض مالي لحكومة ماكاو قدره 834 مليون دولار أميركي وتعويضات أدنى للشركات الخمس المشغلة لكازينوهات.

في المقابل بُرّئ تشاو من اتّهامات بتبييض الأموال.

وفي مجال ألعاب القمار، تمارس جهات دور وسيط يسهّل قدوم اللاعبين إلى كازينوهات ماكاو من خلال تقديم خدمات الجولات السياحية وتوفير قروض لهم، ويعرف عن تشاو بأنه "الملك" على هذا الصعيد.

وتشاو هو مؤسس "مجموعة صنسيتي"، أكبر شركة في هذا المجال، وهي تنشط في تشغيل الرحلات الترفيهية في ماكاو، ونجحت في جذب مقامرين من الصين القارية.

وهذه المستعمرة البرتغالية السابقة هي المساحة الوحيدة في البلاد المرخّص فيها لكازينوهات. وخلال 20 عاما حقق ناتجها المحلي الإجمالي قفزة كبرى فباتت أرباحها الأسبوعية تتخطى الأرباح الشهرية للاس فيغاس.

وتندرج إدانة تشاو في سياق حملة لمكافحة الفساد أطلقها الرئيس الصيني شي جينبينغ قبل سنوات. وتبذل الصين جهودا لمكافحة تبييض الأموال عبر الألعاب.

وكانت محاكمة تشاو قد بدأت في أيلول/سبتمبر في قضية مراهنات غير مشروعة بـ824 مليار دولار هونغ كونغي (نحو 105 مليارات دولار أميركي).

ويُعتقد أن هذه المراهنات غير المصرّح عنها فوتت مدى ثماني سنوات على المستعمرة البرتغالية السابقة عائدات ضريبية تفوق المليار دولار هونغ كونغي (نحو 127 مليون دولار أميركي).

في المجموع وجّه الادعاء 289 تهمة لتشاو الذي حوكم في القضية مع 20 متهما آخرين، بالفساد وتبييض الأموال والمراهنات غير المشروعة.

وتشاو متّهم أيضا بأنه ساعد عملاء صينيين على المراهنة بالوكالة في كازينوهات في جنوب شرق آسيا.

وكان تشاو قد نفى أمام المحكمة في كانون الأول/ديسمبر انخراطه في أي نشاط غير مشروع، مشددا على أنه يجهل السبب الذي صنّفت بموجبه "صنسيتي" مجموعة إجرامية.

وكانت سلطات هونغ كونغ قد أوقفت تشاو في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بعد يومين على إصدار بكين مذّكرة توقيف بحقه.

© 2023 AFP