ميسي-رونالدو مرة أخيرة في لقاء سان جرمان ونجوم النصر والهلال

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الرياض (أ ف ب) – بعد أكثر من 15 عامًا من التنافس الاستثنائي، يتواجه الارجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مرة أخيرة ربما، خلال مباراة ودية بين باريس سان جرمان الفرنسي ونجوم فريقَي النصر والهلال السعوديين على ملعب الملك فهد في الرياض الخميس.

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مع وجود أيضًا كل من كيليان مبابي والبرازيلي نيمار في الجانب الباريسي، يلتقي أربعة من أفضل اللاعبين في العالم في مباراة مرموقة.

يتشارك "سي آر 7" والـ"برغوث" 12 كرة ذهبية وتسعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا بينهما، ضمن إنجازات لا تعد ولا تحصى على مدى عقدين من الزمن.

ستحضر وسائل إعلام من جميع أنحاء العالم لهذه المواجهة المتوقع أن تكون الأخيرة بين أسطورتين في نهاية مسيرتهما الهائلة، ميسي البالغ 35 عامًا والذي من المفترض أن يمدد عقده مع باريس، ورونالدو 37 عامًا الذي انضم الشهر الماضي الى النصر بصفقة خيالية قدرت بـ200 مليون يورو.

سيخوض رونالدو أول مباراة له على الاطلاق منذ انضمامه إلى النصر، أحد عملاقَي العاصمة السعودية الى جانب الهلال، ضمن مجموعة مختارة من الناديين.

وسيلعب مباراته الأولى الرسمية مع الفريق ضد الاتفاق ضمن منافسات الدوري السعودي الذي يتصدره فريقه، الاحد المقبل بعد ثلاثة أيام من مباراة النجوم.

الى جانب البرتغالي، سيلعب أيضًا سالم الدوسري نحم الهلال، هداف الفوز التاريخي للسعودية على الأرجنتين (2-1) في الدور الاول من مونديال قطر 2022 الذي حقق لقبه ميسي ورفاقه، بالاضافة الى المالي موسى ماريغا والبرازيليان تاليسكا ولويز غوستافو وغيرهم.

سيتولى الارجنتيني مارسيلو غاياردو الاشراف على الفريق، علمًا انه لعب مع سان جرمان في موسم 2007-2008. وقد أنهى لتوه ثماني سنوات ناجحة على رأس الجهاز الفني لريفر بلايت الذي توج معه بكوبا ليبرتادرويس مرتين.

تذكرة بـ2.6 مليون دولار

من جهة بطل فرنسا، كان يفضل ربما المدرب كريستوف غالتييه تجنب هذه المباراة والسفر الطويل للعمل مع لاعبيه الذين يبدو أنهم لم يستعيدوا مستوياتهم منذ عودتهم من كأس العالم، إذ خسر سان جرمان مباراتين في الدوري بعد الاستئناف.

قال بعد الخسارة أمام رين (صفر-1) الاحد "في الوقت الحالي، لأكون صريحًا، نحن أقل جودة وأقل جمالا في الاداء".

ويسعى المدرب إلى إعادة تنشيط الروابط بين لاعبيه، لا سيما ثلاثي الهجوم ميسي-نيمار-مبابي المعروف بـ"إم إن إم". لاحظ غالتييه "خسارة الكرة كثيرًا، وأخذ الكثير من الوقت قبل القيام بتمريرة لكسر الخطوط".

وتأتي هذه المباراة في وقت غير مناسب لغالتييه، إذ بعد عودته الى باريس مساء الخميس عقب المباراة، تنتظر الفريق رحلة الى لنس الاثنين لمواجهة بايي دو كاسيل من الدرجة السادسة في الدور الـ16 من كأس فرنسا، قبل أن يستقبل رينس الاحد المقبل في الدوري.

قد يعرقل باريس سان جرمان استعداداته قليلاً بهذه الرحلة الى الرياض، لكنه سيحصل على "أكثر من 10 ملايين يورو"، بحسب مصدر بالنادي، مقابل هذه المباراة الاحتفالية ضد ما أطلق عليه فريق "موسم الرياض".

كما يشارك القطريون مالكو سان جرمان الذين هم الآن في خضم نزاع مع رئيس بلدية باريس لشراء ملعب بارك دي برانس، في الترويج لكرة القدم السعودية "بلد كرة قدم حقيقي"، بحسب الفرنسي هيرفيه رونار مدرب المنتخب المحلي.

وفاز رجل سعودي يعمل في مجال العقارات بتذكرة لحضور المباراة بعد تقديم عرض بقيمة 2.6 مليون دولار في مزاد علني.

من أجل الترويج للمواجهة، أعلن تركي آل الشيخ، المستشار في الديوان الملكي ورئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن مزاد خيري لتذكرة خاصة تأتي مع امتيازات مثل فرص التقاط الصور مع اللاعبين والدخول إلى غرف خلع الملابس.

بدأ المزاد بمبلغ مليون ريال سعودي (266 ألف دولار) وأغلق عند الساعة 11:30 مساءً بالتوقيت المحلي الثلاثاء.

وأعلن آل الشيخ عبر حسابه على تويتر أن العرض الفائز البالغ 10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار) كان من نصيب مشرف الغامدي. ومن المقرر أن تذهب العائدات إلى الحملة الخيرية الوطنية المعروفة باسم إحسان.

استضافت الرياض الاحد الكأس السوبر الاسبانية بين ريال مدريد وبرشلونة وتستضيف الاربعاء الكأس السوبر الايطالية بين ميلان وإنتر، ومع وصول رونالدو الى النصر ومواجهته المرتقبة مع ميسي، تتجه جميع الانظار الى الممكلة الخليجية.

وترغب السلطات السعودية في تسليط الضوء على كرة القدم في البلاد، ومنها تقديم ملف مشترك مع اليونان ومصر لتنظيم مونديال 2030 حسب تقديرات، وذلك بعدما استضافت الشرق الاوسط كأس العالم للمرة الاولى على الاطلاق في قطر أواخر العام الماضي.

ايبا/ر م/ا ح

© 2023 AFP