الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيَين بالرصاص في جنين في الضفة الغربية (وزارة فلسطينية)

© حازم بدر / ا ف ب

جنود إسرائيليون قرب جثة فلسطيني قتل في 17 كانون الثاني/يناير 2023 خلال عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيَين اثنين صباح الخميس خلال عملية له في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلّة، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية.

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وأفادت الوزارة عن "استشهاد المواطن جواد فريد بواقنة (57 سنة) بعد إصابته برصاصة في الصدر والمواطن أدهم محمد باسم جبارين (28 سنة) بعد إصابته برصاصة أعلى البطن أطلقها عليهما جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على جنين".

وبحسب قنوات تلغرام تابعة لجماعات فلسطينية مسلّحة في المدينة، فإنّ جبارين كان مقاتلاً في فصيل محلّي.

ورداً على سؤال وكالة فرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي، الذي يشنّ عمليات ليلية شبه يومية منذ بداية العام في الضفة الغربية، وخصوصاً في جنين ونابلس، إنّ ليس لديه تعليق في الوقت الحالي.

وبذلك، يرتفع إلى 17 عدد الفلسطينيين بين مدنيين وأعضاء في تنظيمات مسلّحة، الذين قتلوا منذ بداية السنة برصاص إسرائيلي، في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وشهد العام 2022 سقوط أكبر عدد من القتلى في الضفة الغربية منذ نهاية الانتفاضة الثانية (2000-2005)، حسب الأمم المتحدة.

وتشير أرقام وكالة فرانس برس إلى مقتل 201 فلسطيني على الأقل، بينهم 150 في الضفة الغربية، و26 إسرائيليًا في 2022.

© 2023 AFP