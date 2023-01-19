بطولة أستراليا المفتوحة: خروج جابر الثانية عالميا من الدور الثاني

التونسية انس جابر خلال مباراتها ضد التشيكية ماركيتا فوندروسكوفا في الدور الثاني لبطولة استراليا المفتوحة في كرة المضرب في 19 كانون الثاني/يناير 2023.

ملبورن (أ ف ب) – خرجت التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عالميا من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارتها امام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 1-6 و7-5 و1-6 الخميس.

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وعانت وصيفة بطلة ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز العام الماضي منذ بداية المباراة وارتكبت أخطاء عدة خصوصا في المجموعتين الاولى والثالثة اللتين خسرتهما بنتيجة واحدة 1-6.

واحتاجت فوندروسكوفا الى 24 دقيقة فقط لحسم المجموعة الاولى 6-1.

وتحسن مستوى جابر التي كانت اول لاعبة عربية تبلغ ربع نهائي الغراند سلام عندما حققت الانجاز عام 2020 في ملبورن قبل ان تغيب عن نسخة العام الماضي بسبب الاصابة، نسبيا في المجموعة الثانية وحصلت على فرصة لحسمها في صالحها عندما تقدمت 5-3 والارسال بحوزتها لكنها فشلت فقلصت التشيكية الفارق الى 4-5 ثم ادركت التعادل 5-5.

واستعادت جابر توازنها والتقدم عندما كسبت الشوط الحادي عشر 6-5 ثم كسرت ارسال فوندروسوفا في الثاني عشر وأنهت المجموعة في صالحها 7-5 في 52 دقيقة.

وعانت جابر في المجموعة الثالثة الحاسمة وخسرت ارسالها في الأشواط الأول والثالث والخامس وتخلفت صفر-5، قبل أن تنجح في كسر ارسال التشيكية في الشوط السادس لتقلص الفارق، لكن الاخيرة ردت التحية مباشرة بكسر ارسال التونسية في الشوط السابع وجسمتها 6-1.

وضربت فوندروسكوفا موعدا في الدور الثالث مع مواطنتها الواعدة ليندا فروهفيرتوفا (17 عاما).

© 2023 AFP