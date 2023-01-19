عشرات الملايين في الصين يعودون إلى قراهم بمناسبة السنة القمرية رغم خوف الرئيس من طفرة إصابات بكوفيد

© وانغ تشاو / ا ف ب

ركاب يستعدون للسفر في مطار بكين داشينغ الدولي في 19 كانون الثاني/يناير 2023

شنغهاي (أ ف ب) – توجّه الخميس عشرات ملايين الأشخاص في الصين إلى قراهم قبل بدء الاحتفالات بالسنة القمرية الجديدة، رغم تعبير الرئيس شي جينبينغ عن "قلقه" من قدرة الأرياف على مواجهة انتشار كوفيد-19.

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وتوقّعت هيئات قطاع النقل في الصين تسجيل أكثر من مليارَي رحلة بين كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، في أحد أكبر التحركات الجماعية في العالم.

غير أن خروج الأشخاص من مدن كبيرة تواجه تفشيًا واسعًا لكوفيد-19 قد يتسبب بطفرة إصابات بكوفيد-19 في الأرياف التي تعاني من نقص في التجهيزات.

حتى يوم الأربعاء، كان قد سافر 480 مليون شخص داخل الصين منذ 7 كانون الثاني/يناير، بحسب مسؤولين، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتواجدت حشود ضخمة الخميس في محطات القطارات المركزية في بكين وشنغهاي حيث قال الكثير من المسافرين لوكالة فرانس برس إنهم سعداء بالعودة إلى قراهم التي لم يتمكّن بعضهم من زيارتها لسنوات.

وقال العامل في مدينة شنغهاي تشين، وهو عائد إلى دياره في مدينة وينتشو في جنوب شرق البلاد، لوكالة فرانس برس "لم أعد أكترث (...) العام الماضي، كنت شديد التريّث، وهذا العام أشعر بشجاعة أكبر".

وقال رين، وهو مدير أعمال بعض المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، "لم أعد إلى مسقط رأسي منذ ثلاثة أعوام".

وأوضح "بسبب كوفيد-19، لم يكن راتبي مرتفعًا، وأحيانًا لا يمكنني حتى أن أذهب إلى العمل".

وأضاف "أريد أن أكون مع عائلتي. لا يهمّ إذا كنت أملك المال أم لا، أريد أن أراهم".

وتابع "ما سأفعله بالتأكيد حين أصل إلى المنزل هو أن أعانق أمي وأبي".

بدا آخرون قلقين أكثر بشأن تفشي الفيروس، فكانت شابتان في العشرينات من العمر ترتديان بزات حماية.

وقالت إحداهما "نحن قلقات بعض الشيء من تفشي الفيروس أكثر خلال ذروة السفر في السنة الصينية الجديدة".

"المشاعر السلبية"

وعبّر الرئيس الصيني شي جينبينغ هو أيضًا عن مخاوفه من تأثير تفشي كوفيد-19 على الأرياف خلال فترة الأعياد.

والأربعاء، نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن شي قوله "إنه قلق بشكل أساسي بشأن المناطق الريفية وسكان الريف بعدما عدّلت البلاد إجراءات الاستجابة لكوفيد-19".

وأضافت أنه "شدد على بذل الجهود لتحسين الرعاية الطبية للفئات الضعيفة المعرضة للإصابة بالفيروس في المناطق الريفية".

ولفت شي، بحسب الوكالة، إلى أن "الوقاية من الوباء ومكافحته دخلتا مرحلة جديدة، ونحن لا نزال في فترة تتطلب جهودا كبيرة"، مشددًا على ضرورة "معالجة النواقص في الوقاية من الأوبئة في المناطق الريفية".

بعد شهر مرهق ارتفع فيه عدد الإصابات بكوفيد-19 في جميع أنحاء الصين، قالت الحكومة إنها ستكثف جهودها لتهدئة "المشاعر السلبية" على الإنترنت بشأن تفشي الفيروس.

وأطلقت الهيئة الناظمة للفضاء الرقمي في الصين حملة الأربعاء لإلغاء "الروايات الملفقة حول تجارب مرضى" والمنتشرة على الانترنت ولزيادة "تصحيح الشائعات المتعلقة بالوباء على الانترنت".

وأشارت الهيئة إلى أن هدف الحملة هو التخلص من العناصر التي "تضلل الجمهور وتسبب الذعر الاجتماعي".

أكثر من 600 ألف وفاة

وقدّرت شركة تحليل المخاطر الصحية "إيرفينيتي" أن يبلغ عدد الوفيات اليومية بكوفيد-19 في الصين ذروته عند نحو 36 ألف وفاة خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وقبل تخفيف التدابير الصحية لمكافحة تفشي كوفيد-19، عطّلت سياسة صفر كوفيد الاقتصاد الصيني ودفعت بالمئات للاحتجاج في الشوارع.

ودافع شي عن هذه السياسة الأربعاء، مشددًا على أن استراتيجية "صفر كوفيد" كانت "الخيار الصحيح" وسمحت للبلاد بمكافحة "جولات عدة من تفشي المتحورات".

والسبت، أعلنت الصين أنها سجّلت على الأقل 60 ألف وفاة على صلة بالفيروس منذ رفعت القيود الصحية قبل شهر.

والأسبوع الماضي، انتقدت منظمة الصحة العالمية تعريف الصين الجديد "الضيق جدًا" للوفيات الناجمة عن كوفيد-19. ولطالما شكّكت منظمة الصحة العالمية في موثوقية ما توفّره بكين من بيانات حول الوباء.

وقدّرت "إيرفينيتي" أن يكون قد توفي أكثر من 600 ألف شخص بكوفيد-19 في الصين منذ تخلّي بكين عن سياسة صفر كوفيد.

ولفتت الشركة إلى أن نموذج تقديراتها يستند إلى بيانات من المقاطعات الصينية قبل تعديل منهجية الإبلاغ عن إصابات، إلى جانب معدلات زيادة الإصابات في دول أخرى بعدما رفعت تدابير مكافحة كوفيد-19.

بور-اوهو-برو/كبج/غ ر

© 2023 AFP