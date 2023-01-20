أستراليا المفتوحة: شفيونتيك إلى ثمن النهائي بفوز ساحق

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سحقت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، منافستها الإسبانية كريستينا بوكسا الصاعدة من التصفيات 6-صفر و6-1 في الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة في 20 كانون الثاني/يناير 2023

ملبورن (أ ف ب) – سحقت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، منافستها الإسبانية كريستينا بوكسا الصاعدة من التصفيات 6-صفر و6-1 الجمعة، وتأهلت إلى ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

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قالت شفيونتيك التي احتاجت إلى 55 دقيقة فقط للتخلص من منافستهاالمصنفة 100 "سبق لي أن رأيتها تلعب وكنت أعرف أنها صلبة، لذا لم أكن أريد أن تعود إلى أجواء اللقاء".

ولم تخسر البولندية ابنة الـ 21 عاماً سوى الشوط ما قبل الأخير عندما كانت متقدمة 6-صفر و5-صفر.

كما تأهلت شفيونتيك، المتوجة في رولان غاروس (2020 و2022) وفلاشينغ ميدوز (2022)، إلى ثمن النهائي من دون أن تخسر سوى ستة أشواط في في الدورين الثاني والثالث.

وضربت شفيونتيك التي وصلت إلى نضف نهائي البطولة العام الماضي موعداً مع الكازخستانية من أصول روسية إيلينا ريباكينا، المصنفة 25 عالمياً وبطلة ويمبلدون العام الماضي.

وفازت ريباكينا على الأميركية دانيال كولينز، وصيفة ملبورن العام الماضي، بنتيجة 6-2 و5-7 و6-2.

وعن المباراة المرتقبة قالت شفيونتيك "تواجهنا سابقاً في دبي. لم تكن منافسات رسمية بل في دورة استعراضية. لذا نعرف بعضنا جيدا".

وتابعت "كما تواجهنا سابقاً في الفئات العمرية، ولكننا تطورنا كثيراً لذلك لا يهم ما حصل قبل عدة أعوام".

وفازت الشابة الأميركية كوكو غوف على مواطنتها برناردا بيرا 6-3 و6-2.

وتلعب ابنة الـ 18 عاماً مع اللاتفية يلينا أوستابينكو، بطلة رولان غاروس 2017، والفائزة على الأوكرانية كاترينا كوزلوفا 6-3 و6-صفر.

وبدورها، لم تجد الأميركية جيسيكا بيغولا الثالثة والساعية إلى لقب أول كبير في مسيرتها صعوبة في الفوز على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6-صفر و6-2.

وتواجه بيغولا، البالغة 28 عاماً، تحدياً صعباً في الدور التالي أمام التشيكية باربورا كريتشيكوفا، المصنفة 20 والمتوجة ببطولة رولان غاروس 2021، والفائزة على الأوكرانية أنهيلينا كالينينا 6-2 و6-3.

© 2023 AFP