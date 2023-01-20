الكأس السوبر الأرجنتينية الدولية: راسينغ يحرز النسخة الأولى في أبوظبي بفوز قاتل على بوكا

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لاعبو راسينغ كلوب يحتفلون بالفوز بلقب النسخة الاولى من الكأس السوبر الارجنتينية الدولية لكرة القدم بعد الفوز القاتل على بوكا جونيورز 2-1 في استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الاماراتية في أبوظبي في 20 كانون الثاني/يناير 2023

ابوظبي (أ ف ب) – أحرز راسينغ كلوب لقب النسخة الاولى من الكأس السوبر الارجنتينية الدولية لكرة القدم، بعد فوزه القاتل الجمعة على بوكا جونيورز 2-1 في استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الاماراتية في أبوظبي.

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وافتتح فاكوندو رونكاليا التسجيل لبوكا (16) وعادل الكولومبي يوهان كاربونيرو (19)، قبل ان يسجل غونسالو بيوفي هدف الفوز لراسينغ من ركلة جزاء في الدقيقة 90+8.

وهو اللقب الثاني تواليًا الذي يحرزه راسينغ على حساب بوكا بعدما هزمه بنفس النتيجة 2-1 وسجل هدف الفوز في الدقيقة 117 من الشوط الاضافي الثاني، في طريقه لنيل كأس الابطال في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد مباراة مثيرة لم تستكمل وشهدت طرد عشرة لاعبين من الفريقين بينهم سبعة من بوكا.

وكان 2022 حافلا بالمنافسة الحامية بين الفريقين، حيث احرز بوكا جونيورز لقب الدوري بفارق نقطتين عن راسينغ كلوب الوصيف، بعدما احتاج الى هدية ثمينة من منافسه التاريخي ريفر بلايت الذي هزم راسينغ في الجولة الاخيرة، ليتوج قطب العاصمة الأرجنتينية بلقب الدوري للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه.

ووقع الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم مع مجلس أبوظبي الرياضي اتفاقية شراكة في حزيران/يونيو 2022، تستضيف بموجبها العاصمة الاماراتية الكأس السوبر لمدة 4 أعوام وحتى 2026.

لكن في كانون الأول/ديسمبر، أعلن الاتحاد الارجنتيني عن إنشاء نسخة دولية من الكأس السوبر الارجنتينية تحت مسمى "الكأس السوبر الدولية"، وستقام في العاصمة الاماراتية للوفاء بالالتزام السابق مع مجلس أبوظبي الرياضي.

إثارة مبكرة

وحمل الفريقان الاثارة التي تطبع مبارياتهما الى الامارات، وكانت البداية لصالح بوكا الذي افتتح التسجيل بعد عرضية من نوربيرتو برياسكو وصلت الى رونكاليا سددها على الطائر قوية في شباك غابريال أرياس (16).

لكن راسينغ سرعان ما عادل النتيجة بعد ثلاث دقائق اثر تمريرة من ماكسي موراليس الى كاربونيرو الذي توغل وسبق المدافعين وسدد في شباك خافيير غارسيا (19).

وقام كاربونيرو بمجهود كبير لتسجيل الهدف الشخصي الثاني ووضع راسينغ في المقدمة، وسدد ارضية خطرة أبعدها المتألق غارسيا إلى ركنية (33).

ثم تألق حارس بوكا المخضرم (36 عامًا) في صد ركلة حرة من كاربونيرو (42).

ورد بوكا عبر داريو بينيديتو بتسديدة وجدت أرياس في طريقها(64)، لكن كاربونيرو كان قريبًا من كسر صمود غارسيا عندما مر عن حارس بوكا بعد تمريرة متقنة من البديل جوناثان غوميس واصبح في مواجهة المرمى لكنه سدد بغرابة في الشباك الخارجية (80).

وارتكب مدافع بوكا اغوستين سانديس خطأ كبيرًا بإبعاد تسديدة غوميس بيده ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها بيوفي بنجاح (90+8).

© 2023 AFP