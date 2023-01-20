بطولة ألمانيا: بايرن يستأنف المنافسات بتعادل مع لايبزيغ

لاعبو لايبزيغ يحتفلون بهدف مارسيل هالستينبيرغ في مرمى بايرن ميونيخ ضمن منافسات الدوري الالماني لكرة القدم في 20 كانون الثاني/يناير 2023

لايبزيغ (ألمانيا) (أ ف ب) – استأنف بايرن ميونيخ المتصدر منافسات الدوري الالماني لكرة القدم بعد توقف دام أكثر من شهرين بتعادل مع مضيفه لايبزيغ الثالث 1-1، في افتتاح وقمة المرحلة السادسة عشرة الجمعة.

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وتقدم النادي البافاري عبر الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ (37)، فيما عادل مارسيل هالستينبيرغ لأصحاب الارض (52).

وأقيمت آخر مباراة في الدوري في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قبل التوف لمونديال قطر 2022 ومن ثم عطلة الاعياد والعطلة الشتوية، وكان الوحيد من الدوريات الخمسة الكبرى الذي لم يستأنف نشاطه.

ورفع النادي البافاري رصيده الى 35 نقطة أمام فرايبورغ الثاني الذي سيحاول تقليص الفارق الى نقطتين فقط عندما يحل على فولفسبورغ السبت، مقابل 29 للايبزيغ الثالث.

ولعب الوافد الجديد الحارس السويسري يان سومير أساسيًا مباراته الاولى مع بايرن بعد يوم من وصوله من بوروسيا مونشنغلادباخ بعقد حتى 2025، لتعويض غياب قائد الفريق العملاق مانويل نوير الغائب حتى نهاية الموسم بسبب كسر في الساق تعرض له خلال التزلج.

ويعاني فريق المدرب يوليان ناغلسمان من العديد من الاصابات. فإلى جانب نوير، يغيب أيضًا المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز حتى نهاية الموسم لتمزق في الرباط الصليبي خلال المباراة الاولى في مونديال قطر، بينما لن يعود المهاجم الدولي السنغالي ساديو مانيه حتى شباط/فبراير المقبل على الأقل بعد أن حرم من النهائيات العالمية، إلى جانب المدافع الدولي المغربي نصير مزراوي الذي يعاني من تداعيات إصابته بفيروس كوفيد-19 خلال المونديال.

في المقابل، يغيب قائد وحارس مرمى لايبزيغ الدولي المجري المخضرم بيتر غولاتشي لفترة طويلة بسبب الإصابة، على غرار مهاجمه الدولي الفرنسي كريستوفر نكونكو الذي حرم من كأس العالم.

لكن لايبزيغ استعاد سلاحًا فتاكا في خط هجومه هو الدولي الالماني تيمو فيرنر بعد تعافيه من إصابة في الكاحل حرمته من المشاركة مع منتخب بلاده في المونديال، ودخل بديلا في الشوط الثاني.

ولم يخسر لايبزيغ بقيادة مدربه ماركو روزه سوى مرتين منذ تعيينه في أيلول/سبتمبر الماضي خلفًا للايطالي الالماني دومينيكو تيديسكو المقال من منصبه.

وحافظ لايبزيغ على سجله الخالي من الهزائم على أرضه في الدوري هذا الموسم مع ستة انتصارات مقابل تعادلين.

وكان بايرن قريبًا من افتتاح التسجيل بعد أن سدد سيرج غنابري الكرة بيسراه من الجهة اليسرى داخل المنطقة، ارتدت من المدافع الكرواتي يوشكو غفارديول، احد نجوم مونديال قطر، وارتطمت بالقائم (8).

وظن النادي البافاري أنه ضاعف النتيجة بعد أن رفع الفرنسي بنجمان بافار الكرة من داخل المنطقة الى تشوبو-موتينغ تابعها رأسية نحو القائم الثاني الى ليون غوريتسكا ومنه رأسية في الشباك، لكنه ألغي بداعي تسلل على الهولندي ماتيس دي ليخت إثر كرة طويلة من يوزوا كيميش في طريقها الى بافار (30).

ونجح بايرن في أخذ الاسبقية بعد عرضية طويلة رائعة من عنابري عن الجهة اليسرى الى القائم الثاني نحو تشوبو-موتينغ الذي انسل بين ثلاثة لاعبين وأودعها على الطائر منخفضة بيمناه في الشباك (37).

ولم يتأخر أصحاب الارض لمعادلة النتيجة في الشوط الثاني بعدما أن رفع البرتغالي أندري سيلفا الكرة عن الجهة اليمنى داخل المنطقة الى الجهة الثانية نحو المجري دومينيك شوبوسلاي، تابعها برأسه نحو المرمى غمزها هالستينبيرغ أمام باب المرمى في الشباك (52).

© 2023 AFP