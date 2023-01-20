بطولة إنكلترا: أرسنال يضم المهاجم البلجيكي تروسار من برايتون

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سجل تروسار 7 أهداف في 16 مباراة في الدوري الممتاز مع برايتون هذا الموسم، بما فيها ثلاثية في ليفربول في تشرين الاول/أكتوبر.

لندن (أ ف ب) – تعاقد أرسنال، متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، مع المهاجم البلجيكي لياندرو تروسار من برايتون، الجمعة، في صفقة بلغت قيمتها 27 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار).

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وقّع تروسار على عقد "طويل الأمد"، بحسب بيان أرسنال الذي عزز خياراته الهجومية في مسعاه للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 2004.

يمكن للاعب البالغ 28 عامًا أن يشارك لأول مرة مع فريق المدرب الاسباني ميكيل أرتيتا، الذي يتفوق بفارق خمس نقاط في الصدارة عن مانشستر سيتي، في المباراة الهامة الأحد على أرضه ضد مانشستر يونايتد، الفريق الوحيد الذي هزمه هذا الموسم في الدوري (3-1 في مرحلة الذهاب).

قال لياندرو في مقابلة مع ناديه الجديد "أنا متحمس حقًا للانطلاق. إنه ناد كبير وأنا مستعد لأظهر للجماهير ما يمكنني فعله. لقد رأى الجميع كيف نقوم بعمل جيد وأنا هنا للمساعدة في تحقيق أحلامهم - بما في ذلك أنا".

وخسر أرسنال سباق ضم الجناح الأوكراني ميخايلو مودريك الذي خطفه غريمه اللندني تشلسي نهاية الأسبوع الماضي.

وسجل تروسار الذي لعب لبلجيكا في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، سبع أهداف في 16 مباراة في الدوري الممتاز مع برايتون هذا الموسم، بما فيها ثلاثية ضد ليفربول في تشرين الاول/أكتوبر (3-3).

وقال أرتيتا لموقع أرسنال "إنه عمل جيد من الجميع في النادي لاستكمال توقيع لياندرو. إنه لاعب متعدد المواهب يتمتع بقدرات فنية عالية وذكاء وخبرة كبيرة في الدوري الإنكليزي وعلى المستوى الدولي".

انتهت فترة المهاجم التي استمرت أربع سنوات في برايتون بطريقة سيئة بعد أن طلب وكيله الانتقال بعد خلاف مع المدرب الايطالي روبرتو دي زيربي.

وقال دي زيربي إن تروسار "اختفى" من التدريبات بعد أن قيل له إنه لن يلعب في مباراة الفريق ضمن منافسات الكأس ضد ميدلزبره في وقت سابق من الشهر الحالي.

تم استبعاده لاحقًا من تشكيلة الفريق في الدوري ضد ليفربول في نهاية الأسبوع الماضي والتي فاز فيها على الريدز 3-0.

قال دي زيربي "أنا آسف للفترة الماضية، لكني ما زلت أتمنى التوفيق للياندرو في المستقبل".

© 2023 AFP