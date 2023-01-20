رئيس بوليفيا السابق موراليس يترأس أحد أندية كرة القدم

© صورة موزعة / الرئاسة البوليفية/ا ف ب/ارشيف

صورةللرئيس إيفو موراليس يتحدث في مؤتمر صحافي في مدينة إل ألتو في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 عشية تقديمه استقالته.

لاباز (أ ف ب) – انتخبت نقابات مزارعي الكوكا في بوليفيا الرئيس السابق للبلاد إيفو موراليس رئيساً لنادي بالمافلور لكرة القدم المشارك في الدوري الممتاز، بحسب ما أعلن الخميس أحد الإداريين.

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قال رولي خالدين، عضو اتحاد منتجي الكوكا الاستوائية في كاراسكو، في وسط البلاد "لرئاسة فريق بالمافلور، لدينا شقيقنا إيفو موراليس أيما"، رئيس بوليفيا السابق بين عامي 2006 و2019.

وكان موراليس (63 عاماً) أشار العام الماضي إلى مشروع للاستحواذ على النادي من دون تحديد دوره. كما تفاوضت ستة نقابات لمزراعي الكوكا، تزعمها الرئيس اليساري السابق، للاستحواذ الحرّ على النادي العام الماضي.

وعمل موراليس، المتحدر من أقلية الهنود الحمر في منطقة إيمارا الواقعة في مقاطعة بونو، في بداياته كمزارع لانتاج الكوكا.

واستقال إيفو موراليس، أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين، في عام 2019 تحت ضغط من احتجاجات المعارضة التي طعنت في إعادة انتخابه لولاية رابعة.

وأضاف خالدين "تم تشكيل مجلس إدارة وسيقود ويدير نادي بالمافلور بأكمله".

ومن بين أعضاء النادي، ومعظمهم من أعضاء اتحاد مزارعي الكوكا، رئيس مجلس الشيوخ البوليفي أندرونيكو رودريغيس، أحد مزارعي الكوكا. في حين سيشغل منصب المدير الرياضي تيتو مونتانو، وهو لاعب كرة القدم ووزير الرياضة السابق في عهد موراليس.

وكانت ملكية بالمافلور تعود إلى صغار تجار الذهب المقيمين في مدينة كياكويو. انتقل مقر النادي إلى فيلا توناري، في شاباري، وهي منطقة ريفية تُزرع فيها الكوكا. ويتسع ملعبه "بيسنتيناريو" لقرابة 25 ألف متفرج.

واحتل بالمافلور المركز الخامس في الدوري الموسم الماضي ويشارك هذا الموسم في بطولة كوبا سودأميركانا، حيث سيواجه مواطنه بلومينغ في ذهاب المرحلة الأولى من المسابقة في 9 آذار/مارس المقبل.

© 2023 AFP