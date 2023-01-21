إسرائيلي يقتل فلسطينيا حاول طعنه في مزرعة مستوطنين في الضفة الغربية (الجيش)

© أحمد غرابلي / ا ف ب

عناصر من الجيش الإسرائيلي يضربون طوقا في منطقة تقع شمال غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة في 21 كانون الثاني/يناير 2023

سدي افراييم (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتل إسرائيلي فلسطينيا حاول طعنه بسلاح أبيض السبت في مزرعة مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة على ما أفاد الجيش الإسرائيلي.

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وأوضح الجيش أن فلسطينيا "حاول مهاجمة" مدني اسرائيلي "بسكين" في مزرعة سدي إفراييم شمال غرب رام الله وقد تم "تحييد الإرهابي".

وشاهد مصور لوكالة فرانس برس القوات الإسرائيلية تمنع سيارة إسعاف فلسطينية من الوصول إلى المكان.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى "استشهاد المواطن طارق عودة يوسف معالي (42 عاما) بعد إطلاق الاحتلال النار عليه على جبل الريسان شمال غرب رام الله" قرب قرية كفر نعمة.

وتفيد منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن المزرعة معروفة على أنها مستوطنة عشوائية لا تعترف بها إسرائيل. وكل المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي الأمر الذي تعترض عليه إسرائيل.

وبذلك، يرتفع إلى 18 عدد الفلسطينيين بين مدنيين وأعضاء في تنظيمات مسلّحة، الذين قتلوا منذ بداية السنة برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وقتل أكثر من 150 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة العام الماضي.

© 2023 AFP