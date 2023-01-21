بطولة ألمانيا: فرانكفورت للمركز الثاني بفوزه على متذيل الترتيب وخسارة مذلة لفرايبورغ

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سجل الدنماركي يوناس ويند هدفين من سداسية فريقه فولفسبورغ أمام فرايبورغ في الدوري الالماني في 21 كانون الثاني/يناير 2023

برلين (أ ف ب) – انتزع أينتراخت فرانكفورت بفارق الأهداف المركز الثاني من فرايبورغ عقب فوز الأول على ضيفه متذيل الترتيب شالكه 3-صفر، فيما تعرض الثاني لخسارة مذلة أمام مضيفه فولفسبورغ صفر-6 السبت، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

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ورفع فرانكفورت رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أونيون برلين الفائز على هوفنهايم 3-1 السبت أيضاً، فيما تراجع فرايبورغ للمركز الثالث، ليتأخر الثلاثي بفارق 5 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر والمتعثر أمام لايبزيغ 1-1 الجمعة في افتتاح المرحلة مع عودة المنافسات بعد التوقف بسبب مونديال قطر 2022.

وأحرز بايرن، حامل اللقب في المواسم العشرة الماضية، لقب بطل الخريف للمرة الـ 26 في تاريخه.

ويستقبل بايرن ميونيخ على ملعبه "أليانز ارينا" أينتراخت فرانكفورت في قمة مباريات المرحلة 18، على أن يستضيف قبلها النادي البافاري كولون الثلاثاء، فيما يخوض فرانكفورت رحلة محفوفة بالمخاطر أمام فرايبورغ في اليوم ذاته ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة.

ويتألق رجال مدرب فرانكفورت النمسوي أوليفر غلاسنر هذا الموسم، فنجحوا في التأهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث سيواجهون نابولي متصدر الدوري الإيطالي، بعد انجاز التتويج بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم الماضي.

في المباراة الأولى على ملعب "دويتشه بانك بارك"، سجل ثلاثية فرانفكورت الدنماركي يسبر لندستروم (22) والبديلان الكولومبي رافايل سانتوس بوري موري (84) والبرتغالي أوريليو بوتا (90+1).

وحقق فرانكفورت فوزه الثالث في مبارياته الأربع الاخيرة في الدوري (تعادل أمام ماينتس 1-1 في المرحلة الـ 15)، والرابع في مبارياته الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات، حيث كان فاز على سبورتينغ البرتغالي في المرحلة السادسة الأخيرة من دور المجموعات للمسابقة القارية الأم.

وألحق فرانكفورت بالمتذيل شالكه خسارته الـ 11 هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط.

كما تعرض شالكه لخسارته الـ 35 توالياً خارج معقله، محطماً الرقم القياسي لعدد الهزائم المتتالية والصامد منذ 40 عاماً.

في المباراة الثانية، أكرم فولفسبورغ وفادة ضيفه فرايبورغ بسداسية نظيفة تناوب على تسجيلها كل من النمسوي باتريك فيمر (1)، الدنماركي يوناس ويند هدفين (28 و37)، يانيك غيرهارد (55)، ريدل باكو (80)، والبديل لوكا فالديشميت (90+4 من ركلة جزاء).

وهو الفوز الثاني توالياً لفولسبورغ بعد انتصاره على هوفنهايم 2-1 في المرحلة الماضية، علماً انه حقق سلسلة من 10 مباريات توالياً لم يذق خلالها طعم الخسارة، بعدما كان استهل الموسم الحالي بخسارته أربع من مبارياته السبع الأولى في الدوري بقيادة مدربه الجديد الكرواتي نيكو كوفاتش.

ورفع فولسبورغ رصيده إلى 26 نقطة وتقدم للمركز السادس موقتاً بانتظار نتيجة مباراة بوروسيا دورتموند أمام أوغسبورغ الخامس عشر (15 نقطة) الاحد في ختام منافسات المرحلة التي تشهد أيضاً مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ أمام باير ليفركوزن.

وحقق بوخوم فوزه الثالث توالياً أمام هرتا برلين 3-1.

وتقدم بوخوم للمركز الرابع عشر موقتاً برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن وصيف القاع هرتا برلين، ونقطة عن شتوتغارت في المركز السادس عشر والذي سقط في فخ التعادل أمام ماينتس 1-1.

ويلعب لاحقاً كولن أمام فيردر بريمن.

© 2023 AFP