بطولة انكلترا: تعادل سلبي "حزين" بين تشلسي وليفربول

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لقطة من مباراة تشلسي وليفربول التي انتهت بالتعادل السلبي في الدوري الانكليزي لكرة القدم على ملعب أنفيلد في 21 كانون الثاني/يناير 2023

لندن (أ ف ب) – واصل ليفربول وتشلسي نزيف النقاط حيث انتهت القمة التي جمعتهما السبت في افتتاح منافسات المرحلة المرحلة الواحدة والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم بالتعادل السلبي على ملعب أنفيلد.

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ودخل الفريقان الى اللقاء وهما يجدان نفسيهما خارج المراكز الاربعة الاوائل، فضلا عن عروض غير ثابتة.

وبقي ليفربول للمباراة الثالثة تواليًا من دون فوز، ليتساوى الفريقان برصيد 29 نقطة، مع افضلية الاهداف للريدز الذي يحتل المركز الثامن مؤقتًا، بينما يأتي تشلسي عاشرًا.

ويبتعد الفريقان بفارق تسع نقاط عن المراكز المؤهلة الى دوري أبطال اوروبا.

وتشكّل عروض الفريقين هذا الموسم نقيضا واضحا لنتائجهما العام الفائت حين اقترب ليفربول من تحقيق رباعية تاريخية، فيما فاز تشلسي بكأس العالم للأندية. واحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري، وجاء تشلسي ثالثاً، في حين فاز الـ"ريدز" على الـ"بلوز" بركلات الترجيح في نهائيي كأس إنكلترا وكأس الرابطة.

ورغم الإنفاق الهائل تحت قيادة الملّاك الجدد للنادي، فقد خسر تشلسي سبعاً من مبارياته العشر السابقة في كل المسابقات، قبل الفوز على كريستال بالاس 1-صفر نهاية الأسبوع الماضي.

وشهدت المباراة اشراك بوتر للجناح الأوكراني الجديد ميخايلو مودريك للمرة الأولى، بعد انتقاله من شاختار دانييتسك بقيمة 88 مليون جنيه إسترليني (108 ملايين دولار).

وظنّ "بلوز" انه انتزع التقدم في الدقيقة الثالثة عن طريق الالماني كاي هافيرتس الذي تابع تسديدة البرازيلي تياغو سيلفا التي ارتدت من القائم، الا انّ تقنية الفيديو المساعد كانت في المرصاد لترصده متسللاً ويتم الغاء الهدف.

وكان للهولندي الدولي كودي خاكبو تسديدتين قبل استراحة الشوطين، الا انهما لم يشكلا خطرا حقيقيا.

وهدّد الفريق اللندني مرة اخرى بشكل جدي لانتزاع التقدم عن طريق كرة رأسية للفرنسي بنوا بادياشيل، الا انّ الحارس البرازيلي اليسون بيكر تصدى لها (32).

وبدا استياء كلوب الذي وصف الخسارة الاخيرة امام برنتفورد 0-3 بالأسوأ في مسيرته مع ليفربول، واضحا قبل صافرة نهاية الشوط الاول، بعد ان دنت الافضلية في الكثير من الاحيان للريدز لكن دون ترجمتها الى فرص حقيقية.

ولم يخلُ الشوط الثاني من افضلية ما لاصحاب الارض، مع فرصتين للهولندي خاكبو والغيني نابي كيتا، لكن تصدى لها حارس تشلسي الاسباني كيبا أريسابالاغا.

ودفع بوتر بمودريك بعد عشر دقائق من انطلاق الشوط الثاني، فيما عوّل كلوب على دخول الاوروغوياني داروين نونييس من مقاعد البدلاء، لكن محاولتيهما باءت بالفشل.

وكان لترنت الكسندر ارنولد افضل فرص المباراة بعد تلقيه تمريرة من نونييس، الا انّ تمريرته مرّت فوق العارضة (83).

بور - دع

© 2023 AFP