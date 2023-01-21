دوري "أن بي ايه": ليكرز يصعق غريزليز ووريرز يهزم كافالييرز بلا نجومه

© هاري هاو / غيتي عبر ا ف ب/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – حقّق لوس انجليس ليكرز فوزًا قاتلًا على حساب ممفيس غريزليز 122-121 بمجهود لافت في الثواني الاخيرة من الالماني دينيس شرودر وذلك في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الجمعة.

إعلان اقرأ المزيد

وانهى ليكرز سلسلة من 11 انتصارا متتاليا لغريزليز، حيث برز راسل وستبروك كأفضل مسجّل للفريق الفائز بـ 29 نقطة بعد دخوله من دكة البدلاء، فيما أضاف النجم ليبرون جيمس 23 نقطة.

وفيما كان ممفيس متقدمًا 120-119 قبل 13 ثانية من نهاية المباراة، نجح شرودر في سرقة الكرة من دزموند باين والانطلاق بسرعة في هجمة مرتدة نحو السلّة ليسجّل ويحصل على رمية حرّة إضافية، ويقلب الطاولة على منافسه.

حاول غريزليز خطف الفوز في الثانية الاخيرة، الا انّ محاولة جا مورانت لم تنجح، قبل ان يضيع براندون كلارك احدى الرميتين الحرتين ليضمن ليكرز الفوز.

ويعتبر الفوز مهما فنيًا ومعنويًا لليكرز الذي يعاني من انعدام في الثبات هذا الموسم بعد سلسلة من الاصابات كان آخرها لنجم الارتكاز انتوني ديفيس.

وانهى مورانت اللقاء بـ 22 نقطة، وأضاف كل من تيوس جونز وجون كونشار 20 لكل منهما.

ومن ناحية اخرى، حقّق غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب فوزا لافتًا على حساب كليفلاند كافالييرز بنتيجة 120-114.

وجاء الفوز مفاجئا على اعتبار انّ ووريرز غاب عنه الرباعي ستيفن كوري، كلاي تومسون، الكندي اندرو ويغينز ودرايموند غرين بعد يوم واحد من الخسارة الموجعة امام سلتيكس بعد وقت اضافي في بوسطن 121-118.

لكنّ ووريرز تألق بتسجيله 23 ثلاثية، وبرز منه على المستوى الفردي جوردان بول بـ 32 نقطة واضاف الي تاي جيروم 22.

واحرز داريوس غارلاند 21 نقطة لكليفلاند الذي افتقد ايضا لخدمات الهدّاف دونوفان ميتشل بسبب اصابة في الفخذ.

وفي دنفر، غاب الصربي نيكولا يوكيتش بسبب الاصابة، الا انّ زميله جمال موراي تعملق مع 17 نقطة، 14 تمريرة حاسمة وعشر متابعات محققا اول ثلاثية مزدوجة في مسيرته ويقود ناغتس للفوز على بايسرز 134-111.

وفي دالاس، سجّل السلوفيني لوكا دونتشيتش، المرشح لجائزة افضل لاعب هذا الموسم، 34 نقطة، مع 12 متابعة وسبع تمريرات حاسمة ويسهم في فوز دالاس مافريكس الكبير على ميامي هيت 115-90.

وتألق لاعب بروكلين نتس كايري إرفينغ بـ 48 نقطة ليقود فريقه الى الفوز على يوتا جاز 117-106.

© 2023 AFP