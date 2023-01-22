بطولة ألمانيا: دورتموند يستعيد نغمة الانتصارات بشق النفس

لاعبو بوروسيا دورتموند يحتفلون بهدف الفوز في مرمى أوغسبورغ (4-3) في الدوري الألماني في 22 كانون الثاني/يناير 2023.

برلين (أ ف ب) – استعاد بوروسيا دورتموند نغمة الانتصارات بشق النفس عندما تغلب على ضيفه أوغسبورغ 4-3 في مباراة مثيرة على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" وأمام 81365 متفرجا الأحد في ختام المرحلة السادسة عشرة من بطولة المانيا لكرة القدم.

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وتقدم بوروسيا دورتموند ثلاث مرات دون أن ينجح في الحفاظ على أفضليته حيث رد الضيوف في كل مرة وبعد وقت قصير فقط بسبب أخطاء دفاعية فادحة لأصحاب الأرض، قبل أن يؤمن البديل الدولي الاميركي جيوفاني رينا النتيجة بهدف رابع في مباراة شهدت خوض المهاجم الدولي العاجي سيباستيان هالر مباراته الأولى مع دورتموند عندما دخل بديلا للدولي يوسوفا موكوكو (62) بعد تعافيه من سرطان الخصية.

وتم تشخيص هالر بعد أيام فقط من التوقيع مع دورتموند في صيف 2022 قادما من أياكس أمستردام الهولندي وقضى بقية العام في تلقي العلاج، بما في ذلك أربع جولات من العلاج الكيميائي وعمليتان جراحيتان.

عاد الى الملاعب مطلع العام الحالي وخاض معه دقائق قليلة في مباراة ودية ضد فورتونا دوسلدورف (5-1) في ماربيا الإسبانية في العاشر من الشهر الجاري، من دون أن ينجح في هز الشباك، لكن الأمور اختلفت في المباراة الودية الثانية بعد ثلاثة أيام بتسجيله ثلاثية في ثماني دقائق في فوز فريقه على بازل السويسري 6-صفر في ماربيا أيضا.

وكان بوروسيا دورتموند البادئ بالتسجيل عبر لاعب وسطه الدولي الانكليزي جود بيلينغهام اثر تمريرة من المهاجم الدولي كريم أديمي، لكن لاعب الوسط أرنه ماير أدرك التعادل للضيوف في الدقيقة 40.

وأعاد قطب الدفاع الدولي نيكو شلوتربيك التقدم مجددا لبوروسيا دورتموند بعد دقيقتين فقط اثر تمريرة من يوليان براندت، لكن الضيوف أدركوا التعادل بعد خمس دقائق بواسطة البوسني إرميدين ديميروفيتش (45+2).

ودفع مدرب دورتموند إدين ترزيتش بهالر في الدقيقة 62 مكان موكوكو، وبالمهاجم الانكليزي جايمي باينوي-غيتينز ورينا مكان الهولندي دونيال مالن وأديمي (70).

ونجح باينوي-غيتينز في منح التقدم للمرة الثالثة لدورتموند بتسديدة قوية رائعة من خارج المنطقة سكنت الزاوية اليسرى البعيدة للحارس البولندي رافال غيكييفيتش (75).

ولم تدم فرحة دورتموند سوى دقيقتين حيث أدرك أوغسبورغ التعادل عبر البديل الكرواتي دافيد كولينا من أول لمسة بعد دقيقة من دخوله مكان إلفيس ريتشيبيكاي عندما استغل كرة مرتدة من القائم اثر تسديدة قوية للبديل الآخر الإيطالي كيلفين ييبواه، نجل شقيق الدولي الغاني السابق أنتوني ييبواه، فتابعها من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي (77).

ورد البديل الاخر رينا عندما مرر شلوتربيك كرة طويلة خلف الدفاع لمسها بيلينغهام برأسه ليهيئها الدولي الأميركي لنفسه بيمناه داخل المنطقة وسددها "على الطاير" بنفس القدم وأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس غيكييفيتش (78).

واستعاد بوروسيا دورتموند نغمة الانتصارات بعدما أنهى الشطر الأول من الموسم بخسارتين متتاليتين امام فولفسبورغ وبوروسيا مونشنغلادباخ، محققا فوزه التاسع هذا الموسم.

كما استعاد بوروسيا دورتموند المركز السادس من فولفسبورغ الفائز على فرايبورغ بنصف دزينة نظيفة من الاهداف السبت.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده الى 28 نقطة مقلصا الفارق من تسع نقاط الى ست عن بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب والمتعادل مع مضيفه لايبزيغ 1-1 الجمعة في افتتاح المرحلة.

ويلعب لاحقا بوروسيا مونشنغلادباخ مع باير ليفركوزن.

© 2023 AFP