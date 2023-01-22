دول عربية تقاطع اجتماعًا لجامعة الدول العربية تستضيفه حكومة طرابلس

© محمود تركية / ا ف ب

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خلال اجتماع لجامعة الدول العربية في طرابلس في 22 كانون الثاني/يناير 2023

طرابلس (أ ف ب) – قاطعت دول عربية عديدة اجتماعًا استضافته الحكومة الليبية المعترف بها من جانب الأمم المتحدة الأحد في طرابلس، حيث أوفدت خمس دول فقط من أصل 22 بلدا عضوا في جامعة الدول العربية، وزراءها، وغاب أيضًا عن الاجتماع الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.

إعلان اقرأ المزيد

ويُظهر ذلك الانقسامات بين الدول العربية حول الحكومة التي تتخذ من طرابلس (غرب) مقرًا لها، وقد تشكلت بداية عام 2021 برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتنافس على السلطة مع حكومة أخرى برئاسة فتحي باشاغا عيّنها مجلس النواب في آذار/مارس الماضي ويدعمها المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد.

مصر والسعودية والإمارات هي الدول العربية الرئيسية التي غابت بشكل كامل عن الاجتماع التمهيدي لاجتماع آخر سيعقده وزراء خارجية الدول العربية في القاهرة.

وخفضت أربع دول أخرى مستوى تمثيلها إلى مستوى وزراء الدولة، مثل قطر، وقد غاب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أيضًا.

في افتتاح هذا الاجتماع "التشاوري"، استنكرت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بشدة "محاولات البعض كسر إرادة الليبيين لتحويل التضامن العربي إلى حقيقة".

وشدّدت المنقوش على أن ليبيا التي تتولى الرئاسة الدورية للجامعة، "مصممة على لعب دورها بالكامل داخل جامعة الدول العربية" و"ترفض تسييس المواثيق التأسيسية للجامعة".

وغرقت ليبيا في الفوضى بعد سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 وانتشر عدد كبير من الجماعات المسلحة والمرتزقة الأجانب في كافة أنحاء البلاد على وقع تدخل أجنبي من جانب دول عربية وكذلك تركيا وروسيا ودول غربية.

© 2023 AFP