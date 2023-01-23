أستراليا المفتوحة: الأميركي شيلتون يتابع مغامرته ويبلغ ربع النهائي

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ملبورن (أ ف ب) – استمرت الرحلة المفاجئة للأميركي الشاب بن شيلتون في بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، بفوزه على مواطنه جاي جاي وولف 6-7 (5-7) و6-2 و6-7 (4-7) و7-6 (7-4) و6-2 الإثنين، ليصبح رابع لاعب في آخر 20 سنة يبلغ ربع النهائي في أوّل مشاركة له.

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في أوّل رحلة له خارج الولايات المتحدة، نجح ابن العشرين عاماً غير المصنف في البطولة، في حجز مكان له في دور الثمانية ضد الفائز بين مواطنه الآخر تومي بول والإسباني روبرتو باوتيستا أغوت (24).

وببلوغه ربع النهائي، انضم شيلتون إلى الأوكراني ألكسندر دولغوبولوف (2011)، الأميركي تنيس ساندغرين (2018) والروسي أصلان كاراتسيف (2021) الذين حققوا هذا الانجاز في مشاركتهم الأولى.

قال شيلتون بعد حسم المباراة في 3 ساعات و47 دقيقة "كانت مباراة مرهقة. تغيّرت المجريات كثيراً خلالها. ركّزت كثيراً في المجموعة الخامسة، حاولت ان أكون نشطاً، أثق بلياقتي وألعب بقوة وشجاعة، واعتقد اني قمت بعمل جيد والمنافسة على مستوى مرتفع في المجموعة الخامسة".

تابع "من الصعب دوماً ان تلعب ضد صديقك. أعرف جاي جاي منذ وقت طويل. هو شاب رائع".

وكان الظهور الوحيد لشيلتون في البطولات الكبرى، عندما شارك ببطاقة دعوة في بطولة الولايات المتحدة العام الماضي، حين ودّع باكراً من الدور الأول.

وكان اللاعب الأعسر العام الماضي طالباً في جامعة فلوريدا ومصنفاً في المركز 569 عالمياً، لكنه ارتقى ألى المركز 89 مع تطوّر نتائجه.

© 2023 AFP