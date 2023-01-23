أستراليا المفتوحة: سابالينكا وبليشكوفا إلى ربع النهائي

© وليام ويست / ا ف ب

البيلاروسية أرينا سابالينكا عقب فوزها على السويسرية بليندا بنتشيتش في ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب في 23 كانون الثاني/يناير 2023

ملبورن (أ ف ب) – بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنّفة خامسة عالمياً، للمرة الأولى في مسيرتها ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، الإثنين بفوزها على السويسرية بليندا بنتشيتش 7-5 و6-2.

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ولم يسبق لسابالينكا التي وصلت إلى ثمن نهائي ملبورن خلال النسخ الثلاث الأخيرة أن تجاوزت هذا الدور سابقاً.

ووصلت البيلاروسية إلى نصف نهائي إحدى البطولات الكبرى في 3 مناسبات وتحديداً في ويمبلدون 2021 والولايات المتحدة المفتوحة 2021 و2022.

قالت البيلاروسية البالغة 24 عاماً "أنا سعيدة جداً من هذا الفوز ومن المستوى الذي قدمته"، مؤكدة "أنا سعيدة جداً" من حالتها الذهنية والتي تعتبر نقطة ضعفها منذ بداية مسيرتها على ملاعب الكرة الصفراء.

نجحت بنتشيتش في كسر ارسال منافستها للمرة الاولى وتقدمت 4-2 في المجموعة الأولى.

غير أن سابالينكا ردت بسرعة بفضل ارسالها حيث بدت اصلب من السويسرية، وفازت في 11 من الاشواط الـ 14 التالية لتنهي المباراة على وقع ضربة ناجحة على إرسال بنتشيتش.

ولم تخسر سابالينكا سوى كرة واحدة ضدها لحسم أحد الأشواط خلال المباراة، كما لم تخسر اي مجموعة منذ مطلع العام الحالي الذي افتتحته بفوز في دورة أديلاييد 1.

وضربت سابالينكا في ربع النهائي موعداً مع الكرواتية دونا فيكيتش (64) الفائزة على المراهقة التشيكية ليندا فروهفيرتوفا، ابنة الـ 17 عاماً والمصنفة 82، بنتيجة 6-2 و1-6 و6-3.

في المقابل، لم تجد التشيكية كارولينا بليشكوفا، المصنفة أولى عالمياً سابقاً، صعوبة في حجز بطاقتها إلى ربع النهائي بفوزها السهل على الصينية جانغ شواي 6-صفر و6-4.

وتابعت التشيكية المصنفة 30 مغامرتها الناجحة في ملبورن بثقة كبيرة بفضل قوة ارسالها حيث وجهت 12 ارسالا ساحقاً لمنافستها لتحسم المباراة لصالحها أمام المصنفة 23.

قالت بليشكوفا التي احتاجت إلى 21 دقيقة فقط للفوز بالمجموعة الاولى "اعتقدت أنني بدأت بشكل جيد جداً، بقوة فائقة".

وتابعت "لكنني كنت أعمل على ذلك، خاصة في المجموعة الأولى. تباطأت قليلاً في المجموعة الثانية، لكنها بدأت أيضاً في اللعب بشكل أفضل. ربما أكثر ذكاءً قليلاً".

وأردفت "لكنني سعيدة لأنني نجحت في ذلك لأن المجموعة الثانية، يمكن أن تذهب، على ما أعتقد، في كلا الاتجاهين".

ووصلت بليشكوفا التي غابت عن منافسات أستراليا المفتوحة العام الماضي بسبب إصابة في معصهما، إلى ربع نهائي احدى بطولات الغراند سلام للمرة الـ 11 في مسيرتها.

كما فازت بليشكوفا (30 عاماً) بـ 16 لقباً ووصلت إلى الدور نصف النهائي في ملبورن بارك عام 2019.

وتلتقي بليشكوفا التي لم تخسر أي مجموعة في ملبورن مع البولندية ماغدا لينيت (45 عالمياً) الفائزة بصعوبة على الفرنسية كارولين غارسيا الرابعة بنتيجة 7-6 (7-3) و6-4.

© 2023 AFP