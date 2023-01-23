بطولة انكلترا: إيفرتون يقيل مدرّبه لامبارد (إعلام بريطاني)

© ليندسي بارنابي / ا ف ب/AFP

لندن (أ ف ب) – أقال نادي إيفرتون الإنكليزي المهدد بالهبوط من الدوري الممتاز لكرة القدم مدربه فرانك لامبارد بعد أقل من عام على تعيينه، حسب ما أفادت وسائل إعلام بريطانية الاثنين.

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وكان لامبارد حلّ بديلاً للإسباني رافايل بينيتيس آتياً من تشلسي في كانون الثاني/يناير 2022، غير أن نتائج إيفرتون لم تكن على مستوى التوقعات مع حلول الفريق في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير في جدول ترتيب الـ"بريميرليغ".

وفي دلالة على الاضطرابات في النادي، صدرت أوامر لملّاك الفريق في وقت سابق من الشهر الحالي، بالابتعاد عن ملعب "غوديسون بارك" بسبب مخاطر أمنية مفترضة.

ومُني إيفرتون بهزيمة مؤلمة أمام وست هام المتعثر بدوره صفر-2 السبت، وهي الخسارة التاسعة في آخر 12 مباراة في الدوري.

وسُئل مالك النادي فرهاد مشيري الذي كان حاضراً في تلك المباراة، عمّا إذا كان الوقت قد حان لإقالة لامبارد، فقال لشبكة "سكاي سبورتس": "لا أستطيع التعليق. هذا ليس قراري".

وفي حديثه عن مستقبله، قال لامبارد بدوره إن "هذه الأشياء ليست خياري. وظيفتي هي العمل والتركيز والحفاظ على الهدوء".

وأضاف "أعلم أن هناك أشياء تحدث في النادي ولكن لم تكن أبداً عاقبة بالنسبة لي، سواء كان رئيس النادي أو عضو مجلس إدارة في المباراة".

© 2023 AFP