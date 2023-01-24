أستراليا المفتوحة: أزارينكا تتغلب على بيغولا وتلاقي ريباكينا في نصف النهائي

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أزارينكا (يمين) بعد فوزها على بيغولا في ربع نهائي بطولة استراليا 2023

ملبورن (أ ف ب) – بلغت البيلاروسية المخضرمة فيكتوريا أزارينكا، حاملة لقب 2012 و2013، نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة في كرة المضرب، بفوزها على الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة ثالثة عالمياً 6-4 و6-1 الثلاثاء في ملبورن.

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وضربت أزارينكا، المصنفة 24 عالمياً، موعداً في نصف النهائي مع حاملة لقب ويمبلدون الكازاخستانية إيلينا ريباكينا (25) الفائزة على اللاتفية يلينا أوستابنكو (17) 6-2 و6-4.

وهذه أول مرة تبلغ أزارينكا نصف نهائي ملبورن منذ إحرازها لقب 2013.

قالت البيلاروسية (33 عاماً) بعد المباراة وهي ترتدي قميص فريق باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم الذي تشجّعه منذ نحو عشر سنوات "حاولت الاستفادة من فرصي خلال التبادلات الطويلة. فخورة بأني طبقت خطتي بشكل جيد. من الجيد ان ابلغ نصف النهائي مجددًا".

تابعت "العام الماضي لم ألعب بشكل سيئ، لكن لم أكن حاضرة ذهنياً. كنت قلقة، متردّدة. لذا عملت كثيرا على الناحية الذهنية".

تحت أنظار الأسطورة رود ليفر، سعت البيلاروسية إلى السيطرة بسرعة على خصمتها التي لم تخسر أية مجموعة قبل ربع النهائي.

تقدّمت 3-0 ثم 5-3، قبل ان تحسم المجموعة الأولى في 64 دقيقة. وفي الثانية، تسارعت الأحداث، فلم تحرز بيغولا سوى شوط واحد، لتحسم أزارينكا المباراة في ساعة و37 دقيقة وتنهي مسعى الاميريكية في بلوغ نصف نهائي بطولة كبرى للمرة الاولى في مسيرتها.

© 2023 AFP