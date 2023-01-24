أستراليا المفتوحة: تسيتسيباس إلى نصف النهائي لملاقاة خاتشانوف

© وليام ويست / ا ف ب/AFP

اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس محتفلاً بالفوز على التشيكي ييري ليهيتشكا في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب في 24 كانون الثاني/يناير 2023

ملبورن (أ ف ب) – تأهل اليوناني المصنف رابعاً عالمياً ستيفانوس تسيتسيباس إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، بفوزه الثلاثاء على التشيكي ييري ليهيتشكا 6-3، 7-6 (7/2) و6-4.

إعلان اقرأ المزيد

وبالتالي، سيلاقي اليوناني البالغ 24 عاماً في نصف النهائي الذي يبلغه للمرة الرابعة في أستراليا (بعد 2019، 2021، و2022)، الروسي كارن خاتشانوف (مصنف 20 عالمياً)، في مسعاه لبلوغ النهائي الأول له في ملبورن.

وسبق لتسيتسيباس أن خاص نهائياً واحداً في بطولات الغراند سلام خلال مسيرته، وكان في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) الذي خسره أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في العام 2021.

وأمام ليهيتشكا، فاز اليوناني بالمجموعة الأولى بسلاسة، فتقدم بعد كسر الإرسال بثلاثة أشواط نظيفة منحته أفضلية مريحة. لكن في المجموعة الثانية، بدأ التشيكي بالوقوف نداً لتسيتسيباس، على غرار الشوط الرابع حيث أنقذ اليوناني خمس نقاط كسر. غير أنه عاد في المجموعة الثالثة وحسمها بسهولة ليظفر بالمباراة.

وقال تسيتسيباس بعد الفوز "في الشوط الفاصل، كان الأمر يتعلق بعودته إلى المنافسة أو أن تكون لي اليد العليا".

وأضاف "لقد خرجت من (المجموعة الثالثة) بالخبرة والسلوك الصحيح (...) إنها واحدة من أصعب مباريات البطولة".

© 2023 AFP