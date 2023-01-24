أن بي ايه: ليكرز يضم الدولي الياباني هاتشيمورا من ويزاردز

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حقق هاتشيمورا في 30 مباراة مع ويزاردز هذا الموسم معدل 13 نقطة، 4.3 متابعات و1.2 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.

لوس انجليس (أ ف ب) – تعاقد لوس أنجليس ليكرز مع الياباني الدولي روي هاتشيمورا في صفقة تبادل مع واشنطن ويزاردز، تشمل كندريك نان والعديد من خيارات "درافت" دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، وفق ما أعلن النادي الإثنين.

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شارك هاتشيمورا (2.0 م) في 30 مباراة مع ويزاردز هذا الموسم محققًا معدل 13 نقطة، 4.3 متابعات و1.2 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.

قال مدير عام ليكرز روب بيلينكا في بيان "نحن متحمسون للترحيب بروي وعائلته في لوس أنجليس ليكرز. إضافة الحجم والعمق في التشكيلة إلى مركز الجناح كانت هدفًا للنادي، وكانت فرصة تحقيق ذلك من خلال اكتساب لاعب يتمتع بمهارات روي لا تُفوّت".

اختير ابن الـ24 عامًا في المركز التاسع في "درافت" الدوري عام 2019 وحقق خلال أربعة مواسم معدلات 13 نقطة، 5.1 متابعات و1.4 تمريرة حاسمة.

يأتي وصوله الى كاليفورنيا تزامنًا مع معاناة ليكرز الذي يكافح لحجز أحد المراكز المؤهلة لخوض ملحق الأدوار الاقصائية "بلاي أوف"، إذ يحتل بطل 2020 المركز الثاني عشر في الغربية بسجل سلبي 22-25.

© 2023 AFP