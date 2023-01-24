برلين ستدرس طلب وارسو إرسال دبابات ليوبارد إلى كييف "بالسرعة اللازمة"

© وجتيك رضوانسكي / ا ف ب/ارشيف

صورة التُقطت في 19 أيار/مايو 2022 تُظهر دبابة ليوبارد بولندية في نوفوغرود في بولندا

برلين (أ ف ب) – ستدرس الحكومة الألمانية "بالسرعة اللازمة" طلب وارسو السماح لها بإرسال 14 دبابة ثقيلة من طراز "ليوبارد 2" ألمانية الصنع إلى كييف، بهدف مساعدتها في صدّ الهجوم الروسي، وفق ما أعلن متحدث باسم الحكومة الثلاثاء.

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وقال المتحدث إن "تلقينا الطلب ... سنعالجه بالسرعة اللازمة بموجب الآلية المحددة".

سبق أن أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك الثلاثاء أنه طلب موافقة برلين لإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، حيث تواصل القوات الروسية إعلان إحرازها تقدمًا على الأرض.

ويخضع المستشار الألماني أولاف شولتس منذ أيام لضغوط متزايدة لإعطاء موافقته للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الراغبة بذلك، على إرسال الدبابات إلى كييف، لكنه لا يزال متردّدًا في الموافقة حتى الآن.

واقترحت بولندا وفنلندا إرسال دبابات ليوبارد تملكانها، إلا أن إعادة تصديرها تتطلب موافقة برلين.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي للصحافة "آمل أن يأتي ردّ الألمان بسرعة هذه المرة، لأن الألمان يتأخرون ويماطلون ويتصرّفون بطريقة يصعب فهمها".

© 2023 AFP