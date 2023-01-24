بطولة ألمانيا: لايبزيغ إلى المركز الثاني موقتاً بسداسية في مرمى شالكه

© إينا فاسبندر / ا ف ب/ا ف ب

البرتغالي اندريه سيلفا سجّل هدفين في الشوط الاول من المباراة التي اكتسح فيها لايبزيغ نظيره شالكه 6-1

ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب) – تقدم لايبزيغ إلى المركز الثاني موقتاً بفوزه الساحق على مضيفه شالكه 6-1 الثلاثاء، وذلك في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من الدوري الالماني لكرة القدم.

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وتألق لاعب الوسط الاسباني داني أولمو في صفوف لايبزيغ بتسجيله هدفًا (83) وتمريره كرتين حاسمتين، فيما تناوب على تسجيل الاهداف الخمسة الأخرى كل من المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا هدفين (7 و44)، بنجامين هنريش (15)، تيمو فيرنر (45+2) والدنماركي يوسف بولسن (89). فيما سجل هدف شالكه الوحيد الياباني سويشيرو كوزوكي (56).

وتقدم لايبزيغ موقتاً الى المركز الثاني برصيد 32 نقطة، متأخراً بفارق 3 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر والذي يواجه كولن في وقت لاحق، ومتقدماً بفارق نقطتين عن اينتراخت فرانكفورت واونيون برلين اللذين يلعبان مع فرايبورغ وفيردر بريمن تباعًا الأربعاء في ختام منافسات هذه المرحلة.

ولم يخسر لايبزيغ في مبارياته الـ 15 الاخيرة في جميع المسابقات، وتحديداً منذ 22 أيلول/سبتمبر الماضي، حيث فاز في 12 وتعادل في ثلاث.

افتتح سيلفا التسجيل بعد سبع دقائق، بعدما تجاهل زميله فيرنر المنفرد والعائد الى التشكيلة الاساسية بعد غيابه بسبب الاصابة التي ابعدته ايضا عن مونديال قطر نهاية العام الماضي، في هجمة مرتدة للايبزيغ قبل ان يسدّد كرة بعيدة في المرمى.

وسجّل الضيوف مجدداً من هجمة مرتدة بعد ثماني دقائق، بفضل تمريرة أولمو الى هنريش وسط مساحات فارغة كبيرة.

وكاد اولمو يسجّل بنفسه بعد تسديدة قوية ابعدها حارس شالكه اليكس شوولو قبل ان يتابعها سيلفا بسهولة داخل المرمى (44).

وسجل فيرنر الهدف الرابع لفريقه في الوقت بدل عن الضائع من الشوط الاول، بعدما تابع عرضية اولمو (45+2).

وقوبل شالكه متذيل الترتيب برصيد 9 نقاط والمهدد بالهبوط بصيحات الاستهجان من جماهيره مع دخوله الى غرفة تبديل الملابس.

وتمكن أصحاب الارض من تسجيل هدف الشرف بفضل كوزوكي في مستهل الشوط الثاني (56).

الا انّ لايبزيغ سرعان ما اكد قبضته على المباراة بهدفين عبر أولمو (83) وبولسن (89).

© 2023 AFP