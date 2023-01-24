بطولة إنكلترا: رقم قياسي جديد في سوق الانتقالات الشتوي قبل اغلاقه

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تشلسي ضمّ اخيرًا الاوكراني ميخايلو مودريك في اكبر الصفقات

لندن (أ ف ب) – حطمت أندية الدوري الإنكليزي لكرة القدم الرقم القياسي في الإنفاق خلال نافذة سوق الانتقالات في كانون الثاني/يناير الحالي حيث انفقت 440 مليون جنيه إسترليني (542 مليون دولار)، وفقًا لخبراء شركة "ديلويت" المختصة في مجال التدقيق المالي (فوتبول ماني ليغ).

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وتجاوز إجمالي الإنفاق من قبل الاندية الانكليزية، الرقم الاعلى سابقًا والبالغ 430 مليون جنيه إسترليني في كانون الثاني/يناير 2018.

وبتمويل سخي من المالكين الجدد، اعتلى تشلسي قائمة الأكثر انفاقاً، مسجلاً رقماً قياسياً في سوق الانتقالات الشتوية.

وأنفق "البلوز" حوالي 180 مليون جنيه إسترليني، عقب انضمام الجناح الأوكراني ميخايلو مودريك من شاختار دانييتسك في صفقة بلغت قيمتها 88.5 مليون جنيه إسترليني.

كما استقدم تشلسي العاجي دافيد فوفانا من مولده النروجي، والفرنسي بنوا بادياشيل من موناكو، والبرازيلي أندري سانتوس من فاسكو دي غاما ونوني مادويكي من ايندهوفن الهولندي.

فيما انضم المهاجم الهولندي كودي خاكبو إلى ليفربول من أيندهوفن مقابل 44 مليون جنيه إسترليني في احدى اكبر التعاقدات الشتوية.

ولا يزال هناك أسبوع واحد قبل إغلاق النافذة الحالية، مما يترك مجالًا لتعزيز الرقم القياسي الجديد.

وأفادت شركة ديلويت ان إجمالي إنفاق أندية الدوري الإنكليزي في نافذة العام الماضي بلغ 105 ملايين جنيه إسترليني قبل أسبوع واحد من اغلاق سوق الانتقالات الذي اقفل حينها على 295 مليون جنيه إسترليني.

وشرح كالوم روس، مساعد المدير في مجموعة ديلويت "لقد تجاوز شهر كانون الثاني/يناير 2023 الرقم القياسي الذي تم إنفاقه خلال أي نافذة شتوية سابقة حيث تتطلع أندية الدوري الإنكليزي إلى تعزيز صفوفها قبل النصف الثاني الحاسم من الموسم".

وتابع "شهد موسم 2022-23 استثمار الأندية بكثافة في فرقها، وحتى الآن أنفقت الاندية هذا الموسم أكثر من 2.4 مليار جنيه إسترليني على انتقالات اللاعبين".

وأضاف "يوضح هذا المستوى من الإنفاق تعافي أندية الدوري الإنكليزي بعد الوباء، يجب أن تظل أهمية التخطيط المالي طويل الأجل والتركيز على الاستدامة المالية أولوية".

وذكرت "ديلويت" ان إجمالي إنفاق أندية البريميرليغ لموسم 2022-23 وصل حتى الآن إلى 2.4 مليار جنيه إسترليني، حيث يأتي الرقم القياسي الشتوي الجديد بعد الرقم القياسي الآخر الذي سّجل في الصيف الماضي بـ 1.9 مليار جنيه إسترليني.

© 2023 AFP