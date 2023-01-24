مهرجان البستان اللبناني هذه السنة "رد بالموسيقى على إيقاعات الأزمات واليأس"

بيروت (أ ف ب) – من خلال "إيقاعات السلام"، وهو عنوان مهرجان البستان الدولي للموسيقى هذه السنة، شاء المنظمون "الرد بالموسيقى على إيقاعات الأزمات واليأس والقهر والفقر والجوع" التي يعانيها اللبنانيون، في دورة تجمع موسيقيين ومغنّين من دول تعاني الحرب والاحتلال.

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ويتضمن المهرجان الذي يفتتح في 23 شباط/فبراير ويختتم في 19 آذار/مارس 19 حفلة متنوعة لموسيقيين عالميين ومحليين. وتحضر مقطوعات المؤلف الموسيقي الروسي رخمانينوف في معظم حفلات المهرجان إحياءً لمرور 150 عاما على ولادته. وتتخلل البرنامج الكلاسيكي المطعّم بالجاز حفلة غنائية لبنانية للفنان جورج خباز.

وشددت نائبة رئيسة المهرجان لورا لحود الثلاثاء في مؤتمر صحافي أقيم في فندق البستان (شمال شرق بيروت) على عنوان "ايقاعات السلام" الذي أُطلق على هذه الدورة من المهرجان، موضحة أن المقصود منه "الرد بالموسيقى على ايقاعات الازمات التي نعيشها(...)اذ نرفض ان نعيش على ايقاعات الانهيار والإحباط واليأس والقهر والفقر والجوع (...)ونصر على ان نقاوم بالموسيقى والثقافة والابداع".

وقالت على هامش المؤتمر الصحافي لوكالة فرانس برس أن هذه النسخة، تلقي الضوء على موسيقيين من اوكرانيا وفلسطين وروسيا ولبنان، أي من دول تعاني جراء الحروب والاحتلال. فالموسيقى تتخطى الحدود وهي لغة توحد الشعوب ويفهمها الجميع".

ويقام المهرجان الذي أسسته النائبة الاولى في البرلمان اللبناني ميرنا البستاني قبل 29 عاماً في فندق "البستان" وتحتضن بعض حفلاته، كنيستان في بيروت وتمتد نشاطاته هذه السنة الى صيدا وصور.

و شدد المدير الفني للمهرجان وقائد الأوركسترا الإيطالي جانلوكا مارتشانو على أن المهرجان "يحمل رسالة مهمة اذ ثمة رابط بين الموسيقى والسلام ولبنان مثال يحتذى به في العالم في كيفية تخطي المعاناة ونشر الايجابية".

- البرنامج-

ويفتتح المهرجان بعزف منفرد لعازفة الكمان الاميركية من اصل صيني ايللي سو، وترافقها اوركسترا من ايطاليا بقيادة قائدة الاوركسترا الايطالية جيانا فراتا . ويختتم المهرجان بحفلة عنوانها "موسيقى من أجل السلام تعزفها اوركسترا موسيقيي أوروبا الشباب.

وتحيي عازفة البيانو الاوكرانية فالنتينا ليزيتزا حفلة في 24 شباط/ فبراير تاريخ الاجتياح الروسي لاوكرانيا. وتقدم اوركسترا "موسيقيي اوروبا الشباب "بقيادة باولو اولمي امسية في صور عنوانها "باسم حفظة السلام" موجهة لقوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل).

ومن أبرز محطات البرنامج حفلة غنائية شرقية تقدم على مدى ليلتين عنوانها "جايي الايام" من إعداد الفنان جورج خباز الذي ألّف كلمات الاغنيات ولحّن معظمها، "وهي مزيج من الغناء والمسرح والشعر والحنين للوطن وفيها شق سينمائي موسيقي (...) وتحية الى موسيقيين لبنانيين كبار" بحسب خباز. وتتميز الاغنيات بانماط موسيقية متنوعة وحضور نحو 18 فنانا على المسرح . ويتضمن البرنامج ايضاً حفلة عنوانها "ايقاعات من الشرق والغرب" لعازف البيانو اللبناني الفرنسي عبد الرحمن الباشا ترافقه عازفة التشيللو الفرنسية الارمنية أستريغ سيرانوسيان.

وفيما سيكون محبو الجاز على موعد مع حفلتين. الأولى كلاسيكية والثانية تخيم عليها اجواء الجاز الشرقي، يبرز في البرنامج قداس هايدن العاشر"المناهض للحرب" بحسب مارتشانو و الذي ألفه هايدن في العام 1796 بينما كانت النمسا في خضمّ الحرب وكانت تخشى الاجتياح، تعزفها الاوركسترا الفلهارمونية اللبنانية بقيادة مارتشانو ويحييها كورس جامعة سيدة اللويزة بقيادة الاب خليل رحمه.

ويخصص المهرجان سنويا مساحة للأوبرا، ويستضيف في هذه الدورة السوبرانو الروسية المعروفة ايلينا ستيكينا. ومن روسيا ايضا، يبرز عازف البيانو الشاب ألكسندر مالوفوفيف.

© 2023 AFP