أستراليا المفتوحة: بول يحسم المواجهة الأميركية مع شيلتون ويبلغ نصف النهائي

الأميركي تومي بول يحتفل بعد فوزه على مواطنه بن شيلتون في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب. ملبورن في 25 كانون الثاني/يناير 2023.

ملبورن (أ ف ب) – حسم تومي بول المواجهة الأميركية مع الشاب بن شيلتون وبلغ نصف نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرته، وذلك بفوزه على ابن العشرين عاماً 7-6 (8-6) و6-3 و5-7 و6-4 الأربعاء في بطولة أستراليا المفتوحة.

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واحتاج ابن الـ25 عاماً، المصنف 35 عالمياً، الى ثلاث ساعات و6 دقائق كي يحصل على شرف أن يكون أول أميركي يصل الى نصف نهائي أولى البطولات الأربع الكبرى منذ أندي روديك عام 2009.

ويلتقي بول الذي لم يذهب سابقاً أبعد من الدور الرابع في 13 مشاركة في البطولات الكبرى (مرة واحدة العام الماضي في ويمبلدون)، في اختباره المقبل المصنف رابعاً الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الباحث عن لقبه العاشر في ملبورن والثاني والعشرين في الـ"غراندسلام"، أو المنصف خامساً الروسي أندي روبليف.

ورغم أنه لم يصل سابقاً الى الدور ربع النهائي في البطولات الكبرى، كان بول يتمتع بخبرة أكبر بكثير من مواطنه شيلتون الذي كان يخوض مغامرته الكبرى الثانية فقط، بعد مشاركة أولى في بطولة بلاده على ملاعب فلاشينغ ميدوز العام الماضي حين انتهى مشواره عند الدور الأول.

وقال بول "أنا متحمس لتواجدي هنا ومتحمس بطبيعة الحال لمواجهة أي خصم ينتظرني لاحقاً. ما أعنيه هو أن تصل الى الأسبوع الثاني من بطولة كبرى يعتبر حلم جميع من يلعب كرة المضرب. لا أصدق أني هنا الآن".

وأضاف الفائز بلقب احترافي وحيد وكان في دورة ستوكهولم عام 2021 "الوتيرة (الصحيحة) لم تكن موجودة في اللقاء لكن بن خصم صعب جداً. سيخوض الكثير من المباريات المماثلة (مستقبلاً)، وبالتالي على الجميع أن يتحمس من أجل هذا الفتى".

وفي أهم مباراة خلال مسيرة اللاعبين والأولى بينهما على الإطلاق، ذهبت المجموعة الأولى الى شوط فاصل بعدما عجز أي منهما عن فرض نفسه على إرسال الآخر، ليخرج بول منتصراً بعد 56 دقيقة.

ومن ثاني فرصة كسر إرسال منذ بداية اللقاء، انتزع بول الشوط الثالث من المجموعة الثانية على إرسال مواطنه ليتقدم 2-1، ثم ازدادت الأخطاء المباشرة لشيلتون ما سمح لمواطنه في انتزاع الشوط السادس على إرساله ليتقدم 4-2، وكان ذلك كافياً لخلق الفارق وحسم المجموعة لصالحه.

لكن شيلتون لم يرم سلاحه وقاتل في المجموعة الثالثة التي سارت باتجاهه حين كسر إرسال بول مرتين توالياً لينهيها 7-5، قبل أن يعود الأخير ويفرض أفضليته في المجموعة الرابعة التي كسب فيها شوطاً واحداً على إرسال مواطنه، وذلك كان كافياً لحسمها 6-4 وانتزاع بطاقة نصف النهائي.

© 2023 AFP