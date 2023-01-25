أستراليا المفتوحة: ديوكوفيتش يواصل عودته الموفقة ويبلغ نصف النهائي للمرة العاشرة

الصربي نوفاك ديوكوفيتش خلال ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب ضد الروسي أندري روبليف. ملبورن في 25 كانون الثاني/يناير 2023

ملبورن (أ ف ب) – واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف رابعاً، عودته الموفقة لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وبلغ نصف النهائي للمرة العاشرة بفوزه السهل الأربعاء على الروسي أندري روبليف الخامس 6-1 و6-2 و6-4.

إعلان اقرأ المزيد

وغاب ديوكوفيتش عن البطولة الأسترالية العام الماضي وحُرِمَ من محاولة الفوز بلقبها للمرة الرابعة توالياً والعاشرة في مسيرته على خلفية رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ما فتح الباب أمام الإسباني رافايل نادال لاحراز اللقب ثم الفوز لاحقاً بلقبه الثاني والعشرين الكبير، متخطياً الصربي الذي يتواجه في دور الأربعة مع الأميركي تومي بول الفائز على مواطنه ابن العشرين عاماً بن شيلتون 7-6 (8-6) و6-3 و5-7 و6-4.

لكن السلطات سمحت للصربي البالغ 35 عاماً بالعودة الى البطولة مجدداً ويبدو عازماً على معادلة رقم نادال والفوز باللقب العاشر له في ملبورن بعدما بلغ الأربعاء نصف النهائي الرابع والأربعين له في البطولات الكبرى، ليصبح بذلك قاب قوسين من الرقم القياسي المسجل باسم السويسري المعتزل روجيه فيدرر (46)، متقدماً بفارق مريح عن نادال (38).

كما حقق الصربي فوزه السادس والعشرين توالياً في البطولة الأسترالية امتداداً من فوزه باللقب عام 2019، ليعادل رقم الأميركي أندري أغاسي من حيث عدد الانتصارات المتتالية في البطولة الأسترالية خلال حقبة الاحتراف.

وقال الصربي "بصراحة، لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة بالطريقة التي ألعب بها (حالياً) كرة المضرب. ألعب بشكل قوي جداً من الخط الخلفي للملعب وأنا أحب عادة أن ألعب في ظروف مماثلة على هذا الملعب (رود لايفر أرينا)".

ورأى أن "أندري (روبليف) خصم رائع، لاعب رائع. أكن له الكثير من الاحترام".

وما يعزز حظوظ ديوكوفيتش الذي حرم أيضاً الموسم الماضي من خوض بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية على خلفية اللقاح، من استعادة لقب البطولة الأسترالية أنه توج بطلاً في جميع المناسبات التسع السابقة التي وصل فيها الى دور الأربعة.

ولم يجد ديوكوفيتش صعوبة تذكر في حرمان روبليف من الوصول الى دور الأربعة لأول مرة في البطولات الكبرى والفوز عليه للمرة الثالثة من أصل أربع مواجهات بينهما، منهياً المجموعة الأولى 6-1 بعد كسر إرسال منافسه مرتين.

وبعد بداية متكافئة، حقق ديوكوفيتش الفارق في الشوط الرابع من المجموعة الأولى ليتقدم 3-1 ثم 4-1 قبل أن يصعب الأمور جداً على روبليف بانتزاعه الشوط السادس أيضاَ على إرسال الروسي، في طريقه لحسم الأمور 6-1 في 38 دقيقة.

وتكرر سيناريو المجموعة الأولى في الثانية التي كانت متكافئة في بدايتها ثم حقق ديوكوفيتش الفارق في الشوط الخامس ليتقدم على إرسال روبليف 3-2 ثم 5-2 بعدما كسر إرسال الروسي للمرة الثانية، حاسماً إياها على إرساله 6-2 في 45 دقيقة بعدما أنقذ فرصة واحدة لروبليف من أجل انتزاع الشوط الثامن على إرسال الصربي.

وواصل "دجوكو" أفضليته وضرب باكراً في المجموعة الثالثة، منتزعاً الشوط الأول على إرسال منافسه ثم حصل على فرصة أخرى لتكرار الأمر في الشوط الثالث لكنه لم يستثمرها هذه المرة، ليفوز بعدها كل لاعب على شوط إرساله حتى حسمها المصنف أول سابقاً 6-4 بعدما أنهى الشوط العاشر نظيفاً.

© 2023 AFP